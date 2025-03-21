Челябинских водителей массово проверят на трезвость

В Челябинской области 22 и 23 марта проведут проверки водителей на состояние опьянения. Полицейским помогут медики, сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«В выходные дни контроль на дорогах усилен. Госавтоинспекция проводит проверки по всей Челябинской области, чтобы выявить нетрезвых автолюбителей. Сотрудникам помогает передвижной медицинский пункт, который позволяет проводить процедуру медицинского освидетельствования на месте», — рассказали в ведомстве.
Полицейские напомнили, что за нетрезвую езду предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Жителей области попросили сообщать о фактах управления автомобилем в состоянии опьянения через telegram-бот «beZdtp74_bot» или по номерам оперативных служб.
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