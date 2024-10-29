Звезда сериала «Интерны» попал в больницу

Актера Александра Ильина экстренно госпитализировали с болями в животе

29 октября 2024 в 23:48 Размер текста - 17 +

Ильину уже оказывают необходимую медицинскую помощь Фото: Вадим Тараканов/ТАСС Актер Александр Ильин, известный по своей роли в сериале «Интерны» и как вокалист панк-группы «План Ломоносова», госпитализирован в одну из столичных больниц. По информации источников в медицинских кругах, у артиста возникли острые боли в нижней части живота, что стало причиной неотложной госпитализации. «Ему проводят все необходимые процедуры для установления диагноза и облегчения состояния», — отметил источник, передает telegram-канал 112. Представитель медицинского учреждения подтвердил, что Ильину уже оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья Александра Ильина оценивается как стабильное, и, как уверяют врачи, никакой угрозы его жизни нет. В настоящее время специалисты продолжают обследование, чтобы выяснить причину болей и определить дальнейшую стратегию лечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер Александр Ильин, известный по своей роли в сериале «Интерны» и как вокалист панк-группы «План Ломоносова», госпитализирован в одну из столичных больниц. По информации источников в медицинских кругах, у артиста возникли острые боли в нижней части живота, что стало причиной неотложной госпитализации. «Ему проводят все необходимые процедуры для установления диагноза и облегчения состояния», — отметил источник, передает telegram-канал 112. Представитель медицинского учреждения подтвердил, что Ильину уже оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья Александра Ильина оценивается как стабильное, и, как уверяют врачи, никакой угрозы его жизни нет. В настоящее время специалисты продолжают обследование, чтобы выяснить причину болей и определить дальнейшую стратегию лечения.