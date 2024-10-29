29 октября 2024

Звезда сериала «Интерны» попал в больницу

Актера Александра Ильина экстренно госпитализировали с болями в животе
© Служба новостей «URA.RU»
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Ильин
Ильину уже оказывают необходимую медицинскую помощь Фото:

Актер Александр Ильин, известный по своей роли в сериале «Интерны» и как вокалист панк-группы «План Ломоносова», госпитализирован в одну из столичных больниц. По информации источников в медицинских кругах, у артиста возникли острые боли в нижней части живота, что стало причиной неотложной госпитализации.

«Ему проводят все необходимые процедуры для установления диагноза и облегчения состояния», — отметил источник, передает telegram-канал 112. Представитель медицинского учреждения подтвердил, что Ильину уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

Состояние здоровья Александра Ильина оценивается как стабильное, и, как уверяют врачи, никакой угрозы его жизни нет. В настоящее время специалисты продолжают обследование, чтобы выяснить причину болей и определить дальнейшую стратегию лечения.

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Актер Александр Ильин, известный по своей роли в сериале «Интерны» и как вокалист панк-группы «План Ломоносова», госпитализирован в одну из столичных больниц. По информации источников в медицинских кругах, у артиста возникли острые боли в нижней части живота, что стало причиной неотложной госпитализации. «Ему проводят все необходимые процедуры для установления диагноза и облегчения состояния», — отметил источник, передает telegram-канал 112. Представитель медицинского учреждения подтвердил, что Ильину уже оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья Александра Ильина оценивается как стабильное, и, как уверяют врачи, никакой угрозы его жизни нет. В настоящее время специалисты продолжают обследование, чтобы выяснить причину болей и определить дальнейшую стратегию лечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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