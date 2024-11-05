Челябинскую агропродукцию экспортировали в США, Польшу и Германию

Сельскохозяйственные предприятия Челябинской области поставили в октябре продукцию в США, Польшу, Германию и еще 18 стран. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, проконтролирована поставка полутора тысяч партий продукции.
«В октябре должностные лица Россельхознадзора проконтролировали экспорт с территории региона 1,585 тысячи партий сельхозпродукции. За рубеж отправлено 41,5 тысячи тонн свежих и сушеных фруктов и овощей, зерна и продуктов его переработки, шесть тысяч кубометров лесоматериалов и пиломатериалов, рождественские деревья, саженцы плодово-декоративных культур и сеянцы хвойных деревьев, 13,7 тысячи квадратных метров газонного покрытия», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Среди стран-импортеров также оказались Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия. Продукция отправилась в Израиль, Индию, Казахстан, Киргизию и Китай. Покупателями выступили Монголия, ОАЭ, Корея и другие.
Перед отправкой продукция прошла лабораторные исследования в челябинском филиале госучреждения «ВНИИЗЖ». В одном случае при исследовании партии киви иранского происхождения выявили тутовую щитовку. Однако, поскольку наличие щитовок является допустимым и не запрещает экспорт, партия киви была разрешена к вывозу в Казахстан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!