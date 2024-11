«Путин похвалил Трампа»: реакция мировых СМИ на заявление президента РФ о диалоге с США

Песков: поздравление Трампа с избранием от Путина можно считать официальным

08 ноября 2024

Путин поздравил Трампа с победой на выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин в четверг поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США, похвалил его за проявленное мужество, когда на него пытался совершить покушение вооруженный человек, и заявил, что Москва готова к диалогу с избранным президентом-республиканцем. О том как мировые СМИ отреагировали на заявления Путина — в материале URA.RU. The Guardian: «Путин сделал свои первые публичные замечания по поводу победы Трампа в четверг вечером во время дискуссионного форума на черноморском курорте Сочи. Его слова, казалось, были выверены, чтобы апеллировать к хорошо задокументированной любви избранного президента к лести. На этот раз Путин будет внимательно следить за заявлениями Трампа и его вице-президента Джо Байдена о необходимости прекратить военную помощь Украине». The Sun: «Путин заявил, что теперь он готов поговорить Трампом о будущем обеих стран на фоне серьезных опасений по поводу того, что может означать для Украины новый президент США». The Washington Times: » Путин в своей поздравительной речи сосредоточился на характере господина Трампа. За отношениями между Трампом и Путиным будут пристально следить, пока Трамп пытается выполнить свое обещание. Отношения между ними будут пристально отслеживаться, поскольку Трамп пытается выполнить свое обещание быстро положить конец войне г-на Путина на Украине, которая стремительно приближается к третьему году. Г-н Трамп давно возмущался обвинениями в том, что он наладил тесные связи с авторитарным российским лидером в ущерб традиционным американским союзникам и интересам. Sky news: «Это было похоже на начало ухаживаний — попытку президента России возродить их дружеские отношения. Он похвалил храбрость Трампа и назвал его настоящим мужчиной. Лесть человека, который видит себя жестким лидером. А что касается заявления о том, что Россия „открыта для диалога"? Читайте это как „позвоните мне". Несомненно, это была инициатива Путина, но он не хочет делать первый шаг». ABC NEWS: «Осторожная позиция Кремля отражала взгляд Путина на голосование в США как на выбор между двумя непривлекательными возможностями. Хотя Трамп известен своим восхищением Путиным, российский лидер неоднократно отмечал, что во время первого срока Трампа было «столько ограничений и санкций против России, сколько ни один другой президент не вводил до него». HILL: «Трамп часто хвалил Путина, называя его „гением" после его вторжения в Украину в 2022 году. За их отношениями стоит понаблюдать в ближайшие четыре года. Есть много моментов, за которыми стоит следить, особенно в этих отношениях».

