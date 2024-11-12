В Екатеринбурге закрылась крупная сеть аптек, проработавшая десятки лет

В Екатеринбурге спустя 30 лет закрылась сеть аптек «Валета»
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Сеть аптек работала в Екатеринбурге с 1994 года
Сеть аптек работала в Екатеринбурге с 1994 года Фото:

В Екатеринбурге закрылась местная сеть аптек «Валета», принадлежавшая Михаилу Шуваеву. Она проработала с 1994 года. Причиной стало изменение системы налогообложения с начала 2025 года, при которой бизнес больше не сможет существовать из-за сильной нагрузки, рассказал URA.RU сын предпринимателя Игорь Шуваев.

«Пришлось закрыться, так как вести дело будет невыгодно. Наша рентабельность не позволяет дальше работать», — сказал Шуваев-младший. Дело в том, что «Валета» использовала упрощенную систему налогообложения (УСН), освобождая себя от НДС. С января 2025-го бизнес с годовой выручкой от 60 миллионов рублей, использующий УСН, вынужден будет перейти на НДС и отдавать государству дополнительно 7% от оборота.

По его словам, за последние два месяца закрылись 31 аптека, а часть помещений заняла федеральная сеть «Фармленд». «Думаю, в следующем году будут закрываться и другие компании», — отметил сын бизнесмена.

Согласно открытым источникам, за прошлый год выручка «Валеты» составила 171,7 млн рублей, а чистая прибыль — 2,7 млн рублей. Помимо этой сетки, Михаил Шуваев также владеет ООО «Городские аптеки», выручка которого достигла 148,6 млн рублей, чистая прибыль — 1,9 млн рублей.

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В Екатеринбурге закрылась местная сеть аптек «Валета», принадлежавшая Михаилу Шуваеву. Она проработала с 1994 года. Причиной стало изменение системы налогообложения с начала 2025 года, при которой бизнес больше не сможет существовать из-за сильной нагрузки, рассказал URA.RU сын предпринимателя Игорь Шуваев. «Пришлось закрыться, так как вести дело будет невыгодно. Наша рентабельность не позволяет дальше работать», — сказал Шуваев-младший. Дело в том, что «Валета» использовала упрощенную систему налогообложения (УСН), освобождая себя от НДС. С января 2025-го бизнес с годовой выручкой от 60 миллионов рублей, использующий УСН, вынужден будет перейти на НДС и отдавать государству дополнительно 7% от оборота. По его словам, за последние два месяца закрылись 31 аптека, а часть помещений заняла федеральная сеть «Фармленд». «Думаю, в следующем году будут закрываться и другие компании», — отметил сын бизнесмена. Согласно открытым источникам, за прошлый год выручка «Валеты» составила 171,7 млн рублей, а чистая прибыль — 2,7 млн рублей. Помимо этой сетки, Михаил Шуваев также владеет ООО «Городские аптеки», выручка которого достигла 148,6 млн рублей, чистая прибыль — 1,9 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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