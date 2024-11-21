Депутаты поспорили из-за туристического налога в Екатеринбурге, но согласовали его

Комиссия гордумы Екатеринбурга согласовала введение туристического налога
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Вечерний город. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, вечерний город, трамвай, вечерний екатеринбург
Власти Екатеринбурга планируют, что поступления в бюджет от турналога в 2025 году составят 80 млн рублей Фото:

Комиссия гордумы Екатеринбурга по бюджету согласовала введение с 1 января туристического налога. Между депутатами возник спор из-за льгот, передает корреспондент URA.RU.

Размер «курортного» сбора составит 100 рублей в сутки, эту сумму гостиницы будут закладывать в стоимость номеров. Ожидается, что реформа затронет и города агломерации.

Депутат Александр Колесников предложил вычеркнуть из документа финансовые поблажки для несовершеннолетних. Но его задумку не поддержали.

Решить вопрос о введении туристического налога власти Екатеринбурга должны до 1 декабря 2024. По словам мэра Алексея Орлова, эта мера поможет в развитии внутреннего туризма. Вероятнее всего, первыми его введут 14 городов, входящих в Екатеринбургскую агломерацию.

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Комиссия гордумы Екатеринбурга по бюджету согласовала введение с 1 января туристического налога. Между депутатами возник спор из-за льгот, передает корреспондент URA.RU. Размер «курортного» сбора составит 100 рублей в сутки, эту сумму гостиницы будут закладывать в стоимость номеров. Ожидается, что реформа затронет и города агломерации. Депутат Александр Колесников предложил вычеркнуть из документа финансовые поблажки для несовершеннолетних. Но его задумку не поддержали. Решить вопрос о введении туристического налога власти Екатеринбурга должны до 1 декабря 2024. По словам мэра Алексея Орлова, эта мера поможет в развитии внутреннего туризма. Вероятнее всего, первыми его введут 14 городов, входящих в Екатеринбургскую агломерацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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