Депутаты поспорили из-за туристического налога в Екатеринбурге, но согласовали его

Комиссия гордумы Екатеринбурга согласовала введение туристического налога

21 ноября 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Власти Екатеринбурга планируют, что поступления в бюджет от турналога в 2025 году составят 80 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Комиссия гордумы Екатеринбурга по бюджету согласовала введение с 1 января туристического налога. Между депутатами возник спор из-за льгот, передает корреспондент URA.RU. Размер «курортного» сбора составит 100 рублей в сутки, эту сумму гостиницы будут закладывать в стоимость номеров. Ожидается, что реформа затронет и города агломерации. Депутат Александр Колесников предложил вычеркнуть из документа финансовые поблажки для несовершеннолетних. Но его задумку не поддержали. Решить вопрос о введении туристического налога власти Екатеринбурга должны до 1 декабря 2024. По словам мэра Алексея Орлова, эта мера поможет в развитии внутреннего туризма. Вероятнее всего, первыми его введут 14 городов, входящих в Екатеринбургскую агломерацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комиссия гордумы Екатеринбурга по бюджету согласовала введение с 1 января туристического налога. Между депутатами возник спор из-за льгот, передает корреспондент URA.RU. Размер «курортного» сбора составит 100 рублей в сутки, эту сумму гостиницы будут закладывать в стоимость номеров. Ожидается, что реформа затронет и города агломерации. Депутат Александр Колесников предложил вычеркнуть из документа финансовые поблажки для несовершеннолетних. Но его задумку не поддержали. Решить вопрос о введении туристического налога власти Екатеринбурга должны до 1 декабря 2024. По словам мэра Алексея Орлова, эта мера поможет в развитии внутреннего туризма. Вероятнее всего, первыми его введут 14 городов, входящих в Екатеринбургскую агломерацию.