Депутаты поспорили из-за туристического налога в Екатеринбурге, но согласовали его

Комиссия гордумы Екатеринбурга по бюджету согласовала введение с 1 января туристического налога. Между депутатами возник спор из-за льгот, передает корреспондент URA.RU.
Размер «курортного» сбора составит 100 рублей в сутки, эту сумму гостиницы будут закладывать в стоимость номеров. Ожидается, что реформа затронет и города агломерации.
Депутат Александр Колесников предложил вычеркнуть из документа финансовые поблажки для несовершеннолетних. Но его задумку не поддержали.
Решить вопрос о введении туристического налога власти Екатеринбурга должны до 1 декабря 2024. По словам мэра Алексея Орлова, эта мера поможет в развитии внутреннего туризма. Вероятнее всего, первыми его введут 14 городов, входящих в Екатеринбургскую агломерацию.
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