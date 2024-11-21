Петр Ян ударил в печень китайского журналиста

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Петр Ян ударил журналиста по его просьбе
Петр Ян ударил журналиста по его просьбе Фото:

Бывший чемпион UFC Петр Ян ударил китайского журналиста прямо в печень по его просьбе. Инцидент был зафиксирован на видео и размещен в социальных сетях.

«Удар был нанесен по договоренности с журналистом, который захотел узнать мощность удара российского бойца», — передает РБК. Отмечается, что экс-чемпион UFC ударил представителя СМИ прямо в печень. Видео с этим моментом опубликовал Sport.24

Петр Ян готовится к предстоящему бою на турнире UFC, который состоится в субботу, 23 ноября, в Макао против бразильца Дейвесона Фигередо. Это событие будет значимым как для Яна, так и для его поклонников, учитывая его текущее третье место в рейтинге UFC в легчайшем весе и предыдущую победу над китайским бойцом Сун Ядуном в марте 2024 года.

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Бывший чемпион UFC Петр Ян ударил китайского журналиста прямо в печень по его просьбе. Инцидент был зафиксирован на видео и размещен в социальных сетях. «Удар был нанесен по договоренности с журналистом, который захотел узнать мощность удара российского бойца», — передает РБК. Отмечается, что экс-чемпион UFC ударил представителя СМИ прямо в печень. Видео с этим моментом опубликовал Sport.24.  Петр Ян готовится к предстоящему бою на турнире UFC, который состоится в субботу, 23 ноября, в Макао против бразильца Дейвесона Фигередо. Это событие будет значимым как для Яна, так и для его поклонников, учитывая его текущее третье место в рейтинге UFC в легчайшем весе и предыдущую победу над китайским бойцом Сун Ядуном в марте 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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