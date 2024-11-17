Ouest France: ВСУ испытывают проблемы на нескольких участках фронта

17 ноября 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

ВСУ испытывают трудности на разных фронтовых участках, особенно — в районе Купянска, передают авторы Ouest France Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Французские аналитики в ходе обзора текущей обстановки в зоне российской спецоперации на Украине сделали вывод, что украинские солдаты в настоящий момент испытывают трудности на нескольких направлениях фронтовых участков. Помимо Курской области, ВСУ терпят поражение и на купянском направлении в Харьковской области. И так непростая для Украины ситуация ухудшилась еще сильнее. Об этом журналисты пишут в материале для Ouest France. «Юг Украины и Курская область — не единственные регионы, где украинцы находятся в беде. Российские тиски сжимаются вокруг города Купянск на северо-востоке страны. По правде говоря, этот нажим и не ослабевал: близость к линии фронта сделала город естественной мишенью для русских. Сложная на протяжении многих месяцев ситуация в Купянске в последние недели лишь ухудшилась [для Украины]. Ранее российские войска начали наступление на этом участке, что ослабило позиции части защитников города, дислоцированных восточнее реки Оскол, разделяющей город на две части», — передают авторы материала. Аналитики отмечают, что российские солдаты постепенно берут ВСУ в клещи. Это дает им возможность атаковать украинские позиции в районе Купянска сразу с трех сторон. На других фронтовых участках ситуация не лучше, уточнили обозреватели. До этого журналисты Forbes писали, что украинские силы не ожидали того, что ВС РФ начнут штурмовать территории, находящиеся на окраине Купянска. Украина рассчитывала, что все силы российских военных будут задействованы в Курской области. Военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что на купянском направлении участились случаи дезертирства со стороны украинских сил. Он также говорил, что Купянск освободить важно, так как там продолжают проживать русские граждане, передает «Национальная служба новостей». Накануне Россия улучшила положение и на времевском направлении в ДНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Французские аналитики в ходе обзора текущей обстановки в зоне российской спецоперации на Украине сделали вывод, что украинские солдаты в настоящий момент испытывают трудности на нескольких направлениях фронтовых участков. Помимо Курской области, ВСУ терпят поражение и на купянском направлении в Харьковской области. И так непростая для Украины ситуация ухудшилась еще сильнее. Об этом журналисты пишут в материале для Ouest France. «Юг Украины и Курская область — не единственные регионы, где украинцы находятся в беде. Российские тиски сжимаются вокруг города Купянск на северо-востоке страны. По правде говоря, этот нажим и не ослабевал: близость к линии фронта сделала город естественной мишенью для русских. Сложная на протяжении многих месяцев ситуация в Купянске в последние недели лишь ухудшилась [для Украины]. Ранее российские войска начали наступление на этом участке, что ослабило позиции части защитников города, дислоцированных восточнее реки Оскол, разделяющей город на две части», — передают авторы материала. Аналитики отмечают, что российские солдаты постепенно берут ВСУ в клещи. Это дает им возможность атаковать украинские позиции в районе Купянска сразу с трех сторон. На других фронтовых участках ситуация не лучше, уточнили обозреватели. До этого журналисты Forbes писали, что украинские силы не ожидали того, что ВС РФ начнут штурмовать территории, находящиеся на окраине Купянска. Украина рассчитывала, что все силы российских военных будут задействованы в Курской области. Военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что на купянском направлении участились случаи дезертирства со стороны украинских сил. Он также говорил, что Купянск освободить важно, так как там продолжают проживать русские граждане, передает «Национальная служба новостей». Накануне Россия улучшила положение и на времевском направлении в ДНР.