Житель Курской области погиб при атаке дрона ВСУ

Один человек погиб в результате атаки ВСУ FPV-дроном машины участкового в Большеcолдатcком районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Зайцев.
«Сегодня дрон атаковал служебную машину участкового уполномоченного отделения МВД России по Большесолдатскому району Брянцева Сергея. Есть погибшая и раненые», — рассказал Зайцев в своем telegram-канале. По его словам, на территории районного центра зафиксирована активность FPV-дронов ВСУ, которые атакуют движущиеся транспортные средства.
За 16 ноября системы противовоздушной обороны сбили 35 украинских БПЛА, нарушивших воздушное пространство России, сообщает Минобороны. Над территорией Курской области были сбиты 20 дронов, над Брянской областью — 12. По одному беспилотнику было уничтожено в воздушном пространстве Белгородской и Калужской областей, а также Республики Крым.
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