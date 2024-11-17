Алибасов, не сумевший простить Левкина, прокомментировал его смерть

Алибасов: Владимир Левкин был человеком большого таланта
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Бари Алибасов назвал Владимира Левкин (на фото) человеком большого таланта
Бари Алибасов назвал Владимира Левкин (на фото) человеком большого таланта Фото:

Российский продюсер, основатель группы «На-На » Бари Алибасов прокомментировал кончину бывшего солиста группы Владимира Левкина. Продюсер не общался с музыкантом более десяти лет после ухода последнего из «На-На ». Несмотря на это, Алибасов тепло высказался о Левкине после его ухода из жизни, назвав его человеком большого таланта. 

«Никто так не разрывал ДК и стадионы, как Левкин. Он человек большого таланта и выразительной внешности», — прокомментировал Алибасов в разговоре с Mash. Он также рассказал, что узнал о смерти Левкина от своей супруги.

Утром 17 ноября Левкин скончался в больнице в Подмосковье на 57 году жизни. Причиной смерти артиста стала онкология лимфатической системы. С этим заболеванием музыкант жил более 20 лет. 

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Российский продюсер, основатель группы «На-На » Бари Алибасов прокомментировал кончину бывшего солиста группы Владимира Левкина. Продюсер не общался с музыкантом более десяти лет после ухода последнего из «На-На ». Несмотря на это, Алибасов тепло высказался о Левкине после его ухода из жизни, назвав его человеком большого таланта.  «Никто так не разрывал ДК и стадионы, как Левкин. Он человек большого таланта и выразительной внешности», — прокомментировал Алибасов в разговоре с Mash. Он также рассказал, что узнал о смерти Левкина от своей супруги. Утром 17 ноября Левкин скончался в больнице в Подмосковье на 57 году жизни. Причиной смерти артиста стала онкология лимфатической системы. С этим заболеванием музыкант жил более 20 лет. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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