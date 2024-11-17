Ученые рассказали, как сбить давление за 10 минут

Десятиминутные физические упражнения, проводимые каждый час, способны уменьшить артериальное давление у людей, проводящих большую часть времени в сидячем состоянии. К такому выводу пришли ученые из Бристольского и Эксетерского университетов в Великобритании. Исследование опубликовано в научном журнале JCSM.
«В ходе эксперимента испытуемым рекомендовалось выполнять легкие десятиминутные физические упражнения после 50 минут, проведённых в сидячем состоянии. Это привело к уменьшению систолического давления в среднем на три мм рт. ст. и диастолического — на два миллиметра ртутного столба», — передает «Ридус» сообщение JCSM.
В ходе исследования, в котором приняли участие 2513 человек, наблюдение за их состоянием проводилось с 11 до 24 лет. С возрастом и увеличением времени, проведенного в сидячем положении, было зафиксировано повышение давления на четыре миллиметра ртутного столба. Ученые отметили, что физические упражнения способствуют снижению развития сердечного приступа или инсульта на 10% у взрослого человека.
Ранее стало известно, что 20 ноября ожидается сильная магнитная буря. Обычно магнитные бури оказывают наибольшее воздействие на здоровье людей старше 50 лет, а также на тех, кто имеет хронические заболевания, сердечные проблемы или страдает от артериального давления. Врачи советуют в периоды магнитных бурь избегать излишних физических нагрузок, больше времени уделять отдыху и равномерно распределять активность на протяжении дня.
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