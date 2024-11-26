Биатлониста Устюгова лишили двух медалей 2010 года за допинг

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
PARI Финал Кубка России по биатлону. Женская и мужская гонки масс старт. Чайковский , биатлонист, стадион, гонка, огневой рубеж
Устюгов лишен золотой олимпийской медали Фото:

Российский биатлонист Евгений Устюгов лишится золота и бронзы Олимпиады-2010 после отклонения его апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом рассказали в независимом дисциплинарном органе Biathlon Integrity Unit.

«Устюгов будет лишен золота и бронзы, завоеванных на Олимпиаде-2010 в Ванкувере», — говорится в заявлении. Там добавили, что подтвердили решение антидопингового комитета, который обнаружил аномалии в биологическом паспорте спортсмена.

Это привело к дисквалификации на четыре года и аннулированию всех результатов Устюгова с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14. Таким образом, кроме медалей Олимпиады в Ванкувере, биатлонист лишился двух серебряных медалей чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский биатлонист Евгений Устюгов лишится золота и бронзы Олимпиады-2010 после отклонения его апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом рассказали в независимом дисциплинарном органе Biathlon Integrity Unit. «Устюгов будет лишен золота и бронзы, завоеванных на Олимпиаде-2010 в Ванкувере», — говорится в заявлении. Там добавили, что подтвердили решение антидопингового комитета, который обнаружил аномалии в биологическом паспорте спортсмена. Это привело к дисквалификации на четыре года и аннулированию всех результатов Устюгова с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14. Таким образом, кроме медалей Олимпиады в Ванкувере, биатлонист лишился двух серебряных медалей чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...