Биатлониста Устюгова лишили двух медалей 2010 года за допинг

Российский биатлонист Евгений Устюгов лишится золота и бронзы Олимпиады-2010 после отклонения его апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом рассказали в независимом дисциплинарном органе Biathlon Integrity Unit.
«Устюгов будет лишен золота и бронзы, завоеванных на Олимпиаде-2010 в Ванкувере», — говорится в заявлении. Там добавили, что подтвердили решение антидопингового комитета, который обнаружил аномалии в биологическом паспорте спортсмена.
Это привело к дисквалификации на четыре года и аннулированию всех результатов Устюгова с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14. Таким образом, кроме медалей Олимпиады в Ванкувере, биатлонист лишился двух серебряных медалей чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске.
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Российский биатлонист Евгений Устюгов лишится золота и бронзы Олимпиады-2010 после отклонения его апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом рассказали в независимом дисциплинарном органе Biathlon Integrity Unit. «Устюгов будет лишен золота и бронзы, завоеванных на Олимпиаде-2010 в Ванкувере», — говорится в заявлении. Там добавили, что подтвердили решение антидопингового комитета, который обнаружил аномалии в биологическом паспорте спортсмена. Это привело к дисквалификации на четыре года и аннулированию всех результатов Устюгова с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14. Таким образом, кроме медалей Олимпиады в Ванкувере, биатлонист лишился двух серебряных медалей чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске.