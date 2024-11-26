Биатлониста Устюгова лишили двух медалей 2010 года за допинг

26 ноября 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Устюгов лишен золотой олимпийской медали Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российский биатлонист Евгений Устюгов лишится золота и бронзы Олимпиады-2010 после отклонения его апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом рассказали в независимом дисциплинарном органе Biathlon Integrity Unit. «Устюгов будет лишен золота и бронзы, завоеванных на Олимпиаде-2010 в Ванкувере», — говорится в заявлении . Там добавили, что подтвердили решение антидопингового комитета, который обнаружил аномалии в биологическом паспорте спортсмена. Это привело к дисквалификации на четыре года и аннулированию всех результатов Устюгова с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14. Таким образом, кроме медалей Олимпиады в Ванкувере, биатлонист лишился двух серебряных медалей чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский биатлонист Евгений Устюгов лишится золота и бронзы Олимпиады-2010 после отклонения его апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом рассказали в независимом дисциплинарном органе Biathlon Integrity Unit. «Устюгов будет лишен золота и бронзы, завоеванных на Олимпиаде-2010 в Ванкувере», — говорится в заявлении. Там добавили, что подтвердили решение антидопингового комитета, который обнаружил аномалии в биологическом паспорте спортсмена. Это привело к дисквалификации на четыре года и аннулированию всех результатов Устюгова с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14. Таким образом, кроме медалей Олимпиады в Ванкувере, биатлонист лишился двух серебряных медалей чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске.