Студенты челябинского общежития два года живут с клопами

28 ноября 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Студентам предлагают самостоятельно травить насекомых (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Студенты общежития техникума в Каслях Челябинской области два года вынуждены самостоятельно бороться с клопами. Они покупают матрасы и делают обработку помещений за свой счет. В региональном минобре URA.RU сообщили, что после обращения санитарная обработка здания уже началась. «В это трудно поверить, но уже на протяжение более двух лет ребята вынуждены соседствовать с клопами в общежитии при техникуме. Бедные дети вынуждены покупать матрасы, делать за свой счет обработку», — рассказала Гузель С. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Родители студентов указывают, что за комнаты студенты своевременно переводят плату, но при этом живут в клоповнике. Как сообщили в пресс-службе регионального минобра, после получения обращения с 27 ноября по 4 декабря в здании запланирована санобработка. «Для устранения проблемы с 27 ноября по 4 декабря запланировано проведение санитарной обработки комнат и помещений общежития. В целях предотвращения повторного появления насекомых со студентами проведены беседы о необходимости соблюдения санитарных норм в общежитии», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студенты общежития техникума в Каслях Челябинской области два года вынуждены самостоятельно бороться с клопами. Они покупают матрасы и делают обработку помещений за свой счет. В региональном минобре URA.RU сообщили, что после обращения санитарная обработка здания уже началась. «В это трудно поверить, но уже на протяжение более двух лет ребята вынуждены соседствовать с клопами в общежитии при техникуме. Бедные дети вынуждены покупать матрасы, делать за свой счет обработку», — рассказала Гузель С. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Родители студентов указывают, что за комнаты студенты своевременно переводят плату, но при этом живут в клоповнике. Как сообщили в пресс-службе регионального минобра, после получения обращения с 27 ноября по 4 декабря в здании запланирована санобработка. «Для устранения проблемы с 27 ноября по 4 декабря запланировано проведение санитарной обработки комнат и помещений общежития. В целях предотвращения повторного появления насекомых со студентами проведены беседы о необходимости соблюдения санитарных норм в общежитии», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.