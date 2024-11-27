27 ноября 2024

Студенты челябинского общежития два года живут с клопами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр социальной адаптации для бездомных и для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Екатеринбург, общежитие, постель, койка, хостел, спальное место, мини отель
Студентам предлагают самостоятельно травить насекомых (архивное фото) Фото:

Студенты общежития техникума в Каслях Челябинской области два года вынуждены самостоятельно бороться с клопами. Они покупают матрасы и делают обработку помещений за свой счет. В региональном минобре URA.RU сообщили, что после обращения санитарная обработка здания уже началась.

«В это трудно поверить, но уже на протяжение более двух лет ребята вынуждены соседствовать с клопами в общежитии при техникуме. Бедные дети вынуждены покупать матрасы, делать за свой счет обработку», — рассказала Гузель С. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Родители студентов указывают, что за комнаты студенты своевременно переводят плату, но при этом живут в клоповнике. Как сообщили в пресс-службе регионального минобра, после получения обращения с 27 ноября по 4 декабря в здании запланирована санобработка.

«Для устранения проблемы с 27 ноября по 4 декабря запланировано проведение санитарной обработки комнат и помещений общежития. В целях предотвращения повторного появления насекомых со студентами проведены беседы о необходимости соблюдения санитарных норм в общежитии», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Студенты общежития техникума в Каслях Челябинской области два года вынуждены самостоятельно бороться с клопами. Они покупают матрасы и делают обработку помещений за свой счет. В региональном минобре URA.RU сообщили, что после обращения санитарная обработка здания уже началась. «В это трудно поверить, но уже на протяжение более двух лет ребята вынуждены соседствовать с клопами в общежитии при техникуме. Бедные дети вынуждены покупать матрасы, делать за свой счет обработку», — рассказала Гузель С. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Родители студентов указывают, что за комнаты студенты своевременно переводят плату, но при этом живут в клоповнике. Как сообщили в пресс-службе регионального минобра, после получения обращения с 27 ноября по 4 декабря в здании запланирована санобработка. «Для устранения проблемы с 27 ноября по 4 декабря запланировано проведение санитарной обработки комнат и помещений общежития. В целях предотвращения повторного появления насекомых со студентами проведены беседы о необходимости соблюдения санитарных норм в общежитии», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...