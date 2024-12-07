07 декабря 2024

США отказали Украине в возможности вернуться на границы 2022 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Команда Трампа холодно отнеслась к вступлению Украины в НАТО
Команда Трампа холодно отнеслась к вступлению Украины в НАТО Фото:

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак не встретил понимания у команды избранного президента США Дональда Трампа в вопросе захвата освобожденных Россией территорий. Об этом заявили источники журнала «Новое время». 

«Ермак предложил команде Трампа помочь Украине отвоевать территории до границы 2022 года, однако понимания не встретил», — говорится в публикации. Так же команда Трампа «холодно встретила» идею приема Украины в НАТО. 

Ранее URA.RU сообщало, что НАТО отклонила просьбу Украины о вступлении, предложив сосредоточиться на мобилизации. Дипломаты считают, что изменение позиции альянса маловероятно, внимание будет сосредоточено на поддержке Киева для улучшения его переговорных позиций.

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак не встретил понимания у команды избранного президента США Дональда Трампа в вопросе захвата освобожденных Россией территорий. Об этом заявили источники журнала «Новое время».  «Ермак предложил команде Трампа помочь Украине отвоевать территории до границы 2022 года, однако понимания не встретил», — говорится в публикации. Так же команда Трампа «холодно встретила» идею приема Украины в НАТО.  Ранее URA.RU сообщало, что НАТО отклонила просьбу Украины о вступлении, предложив сосредоточиться на мобилизации. Дипломаты считают, что изменение позиции альянса маловероятно, внимание будет сосредоточено на поддержке Киева для улучшения его переговорных позиций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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