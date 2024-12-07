США отказали Украине в возможности вернуться на границы 2022 года

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак не встретил понимания у команды избранного президента США Дональда Трампа в вопросе захвата освобожденных Россией территорий. Об этом заявили источники журнала «Новое время».
«Ермак предложил команде Трампа помочь Украине отвоевать территории до границы 2022 года, однако понимания не встретил», — говорится в публикации. Так же команда Трампа «холодно встретила» идею приема Украины в НАТО.
Ранее URA.RU сообщало, что НАТО отклонила просьбу Украины о вступлении, предложив сосредоточиться на мобилизации. Дипломаты считают, что изменение позиции альянса маловероятно, внимание будет сосредоточено на поддержке Киева для улучшения его переговорных позиций.
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