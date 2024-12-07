07 декабря 2024

В Среднеуральске в пожаре погибли два человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные спасли одного человека из горящего дома (архивное фото)
Пожарные спасли одного человека из горящего дома (архивное фото) Фото:

В Среднеуральске (Свердловская область) во время пожара в частном доме 7 декабря погибли два человека. Пожарным удалось спасти одного жителя, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В Среднеуральске произошло возгорание в частном жилом доме на 20 „квадратах“. На пожаре погибли два человека. Из здания с помощью трехколенной лестницы был спасен один человек. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования», — говорится в telegram-канале ведомства. В самом доме не было пожарного извещателя.

За день сотрудники МЧС ликвидировали 20 пожаров. В поселке Гать загоревшийся частный дом тушили 13 человек и три машины, а в Первоуральске пожарные ликвидировали возгорание частного дома всего за пять минут. 10% пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Среднеуральске (Свердловская область) во время пожара в частном доме 7 декабря погибли два человека. Пожарным удалось спасти одного жителя, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В Среднеуральске произошло возгорание в частном жилом доме на 20 „квадратах“. На пожаре погибли два человека. Из здания с помощью трехколенной лестницы был спасен один человек. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования», — говорится в telegram-канале ведомства. В самом доме не было пожарного извещателя. За день сотрудники МЧС ликвидировали 20 пожаров. В поселке Гать загоревшийся частный дом тушили 13 человек и три машины, а в Первоуральске пожарные ликвидировали возгорание частного дома всего за пять минут. 10% пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...