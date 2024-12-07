В Среднеуральске в пожаре погибли два человека

В Среднеуральске (Свердловская область) во время пожара в частном доме 7 декабря погибли два человека. Пожарным удалось спасти одного жителя, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«В Среднеуральске произошло возгорание в частном жилом доме на 20 „квадратах“. На пожаре погибли два человека. Из здания с помощью трехколенной лестницы был спасен один человек. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования», — говорится в telegram-канале ведомства. В самом доме не было пожарного извещателя.
За день сотрудники МЧС ликвидировали 20 пожаров. В поселке Гать загоревшийся частный дом тушили 13 человек и три машины, а в Первоуральске пожарные ликвидировали возгорание частного дома всего за пять минут. 10% пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
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