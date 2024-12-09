Названы главные минусы покупки квартиры в рассрочку

Покупка квартиры в рассрочку несет за собой ряд минусов. Среди них: обязанность выплатить полную стоимость объекта в течение одного-двух лет, отсутствие скидок на жилье, штраф за задержку оплаты. Об этом сообщила сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.
«Во-первых, полную стоимость квартиры надо выплатить за очень короткий срок: один-два года, как правило. Во-вторых, у многих застройщиков нет скидок на квартиры с рассрочкой. В-третьих, за просрочку платежа предусматривается штраф», — рассказала Епифанова «Газете.Ru».
Сенатор подчеркнула, что одним из преимуществ рассрочки является фиксация цены на жилье, благодаря чему покупатель избегает переплат банку. Она рекомендовала прибегать к этому способу покупки только тем, у кого есть в наличии большая часть необходимых средств. Чтобы минимизировать риски при заключении сделки в рассрочку, Епифанова советует тщательно анализировать условия контрактов. По словам сенатора, потенциальным покупателям нужно реалистично оценивать свои финансовые возможности на долгосрочную перспективу.
Ранее эксперты предупредили, что покупатели недвижимости в рассрочку могут столкнуться с потерей вложенных средств и права собственности на жилье. До момента полной оплаты квартира или дом остаются в залоге у застройщика, отмечают аналитики.
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