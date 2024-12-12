Автомобилистам вдвое урежут скидку по выплате штрафов

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Водителям сократят скидку на выплату штрафа за нарушение ПДД
Водителям сократят скидку на выплату штрафа за нарушение ПДД Фото:

Госдума приняла поправки в законопроект, согласно которым водители урежут вдвое скидки при выплате штрафов. Если изначально максимальная скидка составляла 50%, то теперь она составит всего 25%. 

«Госдума приняла на пленарном заседании поправку о снижении с 50% до 25% размера скидки, с которой может быть оплачен штраф за нарушение некоторых правил дорожного движения», — передает ТАСС. Изменения внесены в Кодекс об административных нарушениях. Оплатить штраф со скидкой водители могут в течение месяца.

Ранее сообщалось, что в России для автомобилистов увеличат размер штрафов за нарушение дорожных правил. URA.RU приводило соответствующий список в отдельном материале. 

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Госдума приняла поправки в законопроект, согласно которым водители урежут вдвое скидки при выплате штрафов. Если изначально максимальная скидка составляла 50%, то теперь она составит всего 25%.  «Госдума приняла на пленарном заседании поправку о снижении с 50% до 25% размера скидки, с которой может быть оплачен штраф за нарушение некоторых правил дорожного движения», — передает ТАСС. Изменения внесены в Кодекс об административных нарушениях. Оплатить штраф со скидкой водители могут в течение месяца. Ранее сообщалось, что в России для автомобилистов увеличат размер штрафов за нарушение дорожных правил. URA.RU приводило соответствующий список в отдельном материале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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