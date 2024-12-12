Автомобилистам вдвое урежут скидку по выплате штрафов

Госдума приняла поправки в законопроект, согласно которым водители урежут вдвое скидки при выплате штрафов. Если изначально максимальная скидка составляла 50%, то теперь она составит всего 25%.
«Госдума приняла на пленарном заседании поправку о снижении с 50% до 25% размера скидки, с которой может быть оплачен штраф за нарушение некоторых правил дорожного движения», — передает ТАСС. Изменения внесены в Кодекс об административных нарушениях. Оплатить штраф со скидкой водители могут в течение месяца.
Ранее сообщалось, что в России для автомобилистов увеличат размер штрафов за нарушение дорожных правил. URA.RU приводило соответствующий список в отдельном материале.
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