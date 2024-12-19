В зоне СВО погиб морской пехотинец из Пермского края Сирин Дусаков

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб морской пехотинец, гвардии младший сержант Сирин Дусаков из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Бардымского округа.
«Сирин Дусаков 1 августа 2024 года подписал контракт для прохождения военной службы. Позже получил удостоверение ветерана боевых действий. Военнослужащий погиб 23 октября при выполнении боевых задач», — написано в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».
Боец родился 18 марта 1978 года в селе Новый Ашап. Он окончил местную школу, а затем — обучался в Пермском нефтяном техникуме. Служил в морской пехоте. После армии поступил в Тюменский нефтяной университет. Работал на Пермской нефтяной базе инженером-технологом.
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