Песков: Путин будет рад видеть Фицо на праздновании Дня Победы

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Путин будет рад видеть Фицо
Путин будет рад видеть Фицо Фото:

Президент России Владимир Путин будет рад встретить премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он это подтвердил публично еще до того как приехал... В Москве президент Путин будет рад видеть и господина Фицо», — сообщил Песков в ходе конференц-колла, его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь подчеркнул, что российский лидер также готов встретить всех, кто готов разделить радость Дня Победы.

Встреча Владимира Путина с Робертом Фицо прошла в Кремле 22 декабря. Этот визит стал необходимым из-за энергетического кризиса в Словакии, вызванного отказом Украины поставлять газ. Ранее Фицо заявлял, что хотел бы приехать в Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы. 

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Президент России Владимир Путин будет рад встретить премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Он это подтвердил публично еще до того как приехал... В Москве президент Путин будет рад видеть и господина Фицо», — сообщил Песков в ходе конференц-колла, его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь подчеркнул, что российский лидер также готов встретить всех, кто готов разделить радость Дня Победы. Встреча Владимира Путина с Робертом Фицо прошла в Кремле 22 декабря. Этот визит стал необходимым из-за энергетического кризиса в Словакии, вызванного отказом Украины поставлять газ. Ранее Фицо заявлял, что хотел бы приехать в Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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