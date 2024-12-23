Песков: Путин будет рад видеть Фицо на праздновании Дня Победы

Президент России Владимир Путин будет рад встретить премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Он это подтвердил публично еще до того как приехал... В Москве президент Путин будет рад видеть и господина Фицо», — сообщил Песков в ходе конференц-колла, его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь подчеркнул, что российский лидер также готов встретить всех, кто готов разделить радость Дня Победы.
Встреча Владимира Путина с Робертом Фицо прошла в Кремле 22 декабря. Этот визит стал необходимым из-за энергетического кризиса в Словакии, вызванного отказом Украины поставлять газ. Ранее Фицо заявлял, что хотел бы приехать в Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.