Путин заявил, что дорожит дружбой с Алиевым

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения лидера Азербайджана Ильхама Алиева. В своем поздравлении он заявил, что дорожит дружбой с ним.
«Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые теплые поздравления по случаю Дня рождения<...> Дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями», — заявил Путин. Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля. Помимо этого, российский лидер отметил личный вклад Алиева в развитие республики, которая уверенно «укрепляет позиции на мировой арене». Он также выразил надежду на продолжение совместной работы по актуальным вопросам международной повестки и пожелал ему здоровья, счастья и благополучия, а также передал сердечный привет его семье.
В ноябре Путин провел телефонный разговор с Алиевым в контексте договоренностей, достигнутых в ходе последнего визита президента России в Баку в августе 2024 года. Они обсудили вопросы практической реализации ряда проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта, а также выразили обоюдный интерес в дальнейшем всестороннем развитии российско-азербайджанских отношений.
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