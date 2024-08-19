Президент РФ Владимир Путин готовится к форс-мажору в Судже, где установлена газоизмерительная станция, через которую природный газ из РФ поступает в Европу. В случае прекращения прямых поставок через Украину (договор заканчивается уже 1 января 2025 года), новая схема может быть завязана на Азербайджан. Киев выбрал в качестве посредника президента республики Ильхама Алиева. Для России это не единственный вариант, и многое, говорят эксперты, будет зависеть от сегодняшних переговоров.
Начиная переговоры в Баку, где Путин находится с государственным визитом 18-19 августа, президент Алиев отметил высокий уровень сотрудничества между Россией и Азербайджаном, основанное на декларации о союзническом взаимодействии, которое было подписано в феврале 2022 года. «Декларация выполняется и в политической, и в экономической сфере. Мы видим очень позитивную динамику. Мы сотрудничаем в сфере энергетики, транспорта, уделяем внимание многим другим сферам», — отметил Алиев.
Путин также назвал успешным развитие экономических связей между Россией и Азербайджаном. И потенциал не исчерпан. «Здесь можно говорить не только об энергетике, у нас много направлений для совместной работы — 4 миллиарда долларов, прямых инвестиций в азербайджанскую экономику», — сказал президент России.
Сотрудничество России и Азербайджана в топливно-энергетическом секторе связано с нефте-, газодобычей, в том числе на шельфе Каспийского моря, переработкой и транспортировкой сырья. Опрошенные URA.RU эксперты называют эту тему одной из основных на переговорах Путина и Алиева. В составе российской делегации присутствовал вице-премьер Александр Новак, курирующий эту сферу. Именно он, как ранее писали СМИ, занимается проработкой вопроса о вариантах поставки газа в Европу в случае прекращения транзита через Украину с января 2025 года.
Еще в июле, выступая на международном медиафоруме в Шуше, Алиев сообщил, что Баку ведет переговоры с Москвой по поводу поставок российского газа в Европу через азербайджанскую систему. В свою очередь, через него эту тему лоббируют власти Украины, у которой 1 января 2025 года заканчивается контракт на транзит российского топлива. Таким образом Киев хочет сохранить за собой статус транзитера, но напрямую вести переговоры с Москвой не может и ищет посредников.
Помимо сохранения транзита как такового, Киев пытается еще и получить новый контракт на более выгодных для себя условиях, говорят эксперты: например, чтобы европейцы покупали газ не на российско-украинской границе, а на границе Украины и Европы — там цена выше.
Политолог Марат Баширов пояснил URA.RU, что важна схема транспортировки газа, которая будет приемлема и выгодна России. Если просто поменяться местами с Азербайджаном на европейском рынке, это значит — лишиться этого рынка. «У Азербайджана непростая переговорная история в отношении нас: Баку в этом заинтересован больше, чем Москва, ведь у нас есть долгосрочные контракты на поставку газа в Европу, у них нет.
Им на этот рынок нужно прорываться. Получается, что мы их пустить должны вместо себя? — отметил Баширов. — Даже если договор с Украиной о транзите будет закрыт, мы сможем обеспечить поставки через Турцию, которую, кстати, таким образом привяжем к себе еще больше».
Сегодня это можно сделать с минимальными имиджевыми потерями: после событий в Судже, где находится газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа», Россия может не пролонгировать транзитный договор, сославшись на то, что нет гарантий безопасности и стабильных поставок. Тогда и сама Украина, отметил Баширов, пострадает: «живых» денег за транзит у нее не будет, да и объемы на внутренние нужды существенно уменьшатся — других поставщиков, кроме «Газпрома», просто нет. «Поэтому Зеленский обратился к Алиеву. Он считает, что Алиев может договориться, так как у него хорошие отношения с Путиным, прочные экономические связи с Россией. А стороной-гарантом выступает Турция», — пояснил Баширов.
По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, возможная схема в случае азербайджанского участия выглядит примерно так: Россия поставляет Баку газ для внутреннего потребления, аналогичные объемы отдает на российско-украинской границе, например, компании SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджанской республики), и тогда по Украине в Европу пойдет уже не российский, а азербайджанский газ.
«Но непонятно, почему Россия должна на это соглашаться. В случае предлагаемой схемы „Газпром“ должен разорвать долгосрочные контракты, чтобы такие же документы подписала SOCAR. Для нас в этом нет никакого смысла. Вряд ли Азербайджан нам будет платить за газ по тем же ценам, что и Европа», — отмечает эксперт.
Алиев, по словам Юшкова, ничего не обещал Киеву. Он просто дал понять, что поможет, если получится, но никакой конкретики ни об обменных операциях, ни о транзите он не вел. Заместить Россию на европейском рынке Баку тоже не сможет, подчеркнул Юшков. Для этого ему нужно увеличивать добычу на 15 млрд кубометров. Даже если Азербайджан сможет это сделать, европейцы отказываются заключать с ним долгосрочные контракты. А это уже не выгодно Баку, который понесет затраты на инфраструктуру, разработку месторождений и т.д., но, по словам эксперта, не будет иметь гарантий возврата инвестиций.
В этой ситуации России, по мнению аналитиков, проще всего будет перенаправить потоки газа в Европу через Турецкий поток. Правда, в таком случае нужно иметь запасную схему поставок в Австрию и Словакию, куда газ идет как раз через «Суджу».
И придется принять политическое решение: объявить форс-мажор и ввести санкции против оператора газотранспортной системы Украины, который проводит аукционы на транзит (как это было с транзитом через Польшу), — это будет основанием для «Газпрома» не участвовать в аукционе на транзит через Украину.
Впрочем, пока у России нет на то веских оснований, а обязательства перед европейскими партнерами есть. Поэтому речь об отказе от поставок не идет, отмечает независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. При любом негативном сценарии и в случае, если придется перенаправить свой газ через Азербайджан, «Газпром» понесет финансовые потери, но это лучше, чем платить неустойку. «Все будет зависеть от позиции Украины: будет Киев продлять с Россией контракт на транзит или нет. Если да, Баку в этой ситуации — это гарант того, что газотранспортная система Украины будет работать и прокачивать российский газ», — заключил Демидов.
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