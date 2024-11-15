Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Рассмотрены вопросы практической реализации ряда взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии российско-азербайджанского стратегического партнёрства и союзничества», — сказано в публикации.
Отмечается, что разговор прошел в контексте договоренностей, достигнутых в ходе последнего визита президента России в Баку в августе 2024 года. Учитавились также результаты встреч главы правительства Михаила Мишустина с Ильхамом Алиевым и премьер-министром Азербайджана Али Идаят оглы Асадовым 13 ноября 2024 года после участия российской делегации в конференции ООН по климату в Баку. Путин и Алиев договорились о продолжении контактов на различных уровнях.
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