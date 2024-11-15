Путин и Алиев обсудили промышленные и транспортные проекты

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым Фото:

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Рассмотрены вопросы практической реализации ряда взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии российско-азербайджанского стратегического партнёрства и союзничества», — сказано в публикации.

Отмечается, что разговор прошел в контексте договоренностей, достигнутых в ходе последнего визита президента России в Баку в августе 2024 года. Учитавились также результаты встреч главы правительства Михаила Мишустина с Ильхамом Алиевым и премьер-министром Азербайджана Али Идаят оглы Асадовым 13 ноября 2024 года после участия российской делегации в конференции ООН по климату в Баку. Путин и Алиев договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

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Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. «Рассмотрены вопросы практической реализации ряда взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии российско-азербайджанского стратегического партнёрства и союзничества», — сказано в публикации. Отмечается, что разговор прошел в контексте договоренностей, достигнутых в ходе последнего визита президента России в Баку в августе 2024 года. Учитавились также результаты встреч главы правительства Михаила Мишустина с Ильхамом Алиевым и премьер-министром Азербайджана Али Идаят оглы Асадовым 13 ноября 2024 года после участия российской делегации в конференции ООН по климату в Баку. Путин и Алиев договорились о продолжении контактов на различных уровнях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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