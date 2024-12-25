Начался массированный ракетный удар по Украине

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Ракеты ВС РФ атаковали военные объекты Харьковской области
Ракеты ВС РФ атаковали военные объекты Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный ракетный удар территории Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Есть данные о пуске ракет с бортов российской стратегической авиации, о запуске „Калибров“ и баллистики», — передает издание со ссылкой на военные telegram-каналы. Там добавили, что обстрелу со стороны российской армии подверглись военные объекты в Харьковской области.

В общей сложности было зарегистрировано не менее десяти взрывов. Также сообщается о серии взрывов, произошедших в Днепропетровской области.

Ранее в Киеве было объявлено о воздушной тревоге. По информации городской военной администрации, причиной стала угроза ракетного удара. Также в Харькове произошла серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов призвал жителей города оставаться в надежных укрытиях.

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Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный ракетный удар территории Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна». «Есть данные о пуске ракет с бортов российской стратегической авиации, о запуске „Калибров“ и баллистики», — передает издание со ссылкой на военные telegram-каналы. Там добавили, что обстрелу со стороны российской армии подверглись военные объекты в Харьковской области. В общей сложности было зарегистрировано не менее десяти взрывов. Также сообщается о серии взрывов, произошедших в Днепропетровской области. Ранее в Киеве было объявлено о воздушной тревоге. По информации городской военной администрации, причиной стала угроза ракетного удара. Также в Харькове произошла серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов призвал жителей города оставаться в надежных укрытиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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