Медведев: почти половина детей мигрантов не смогут учиться в российских школах

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Медведев заявил, что в РФ необходима тщательная проработка тестирования мигрантов по русскому языку
Медведев заявил, что в РФ необходима тщательная проработка тестирования мигрантов по русскому языку Фото:

Более 40% детей мигрантов в России испытывают трудности с освоением образовательных программ из-за недостаточного уровня владения русским языком. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. 

«Уровень владения русским языком у более 40% детей мигрантов в РФ сейчас недостаточен для освоения образовательных программ», — отметил Медведев на совещании по проблемам миграции, его слова передает РИА Новости. Он подчеркнул, что это серьезная проблема, требующая немедленного решения.

Медведев также указал на необходимость проработки вопросов, связанных с реализацией закона о тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед зачислением в школы. В частности, он поднял вопрос финансирования данных мероприятий, что позволит более эффективно интегрировать детей мигрантов в образовательную систему России.

11 декабря Госдума одобрила законопроект на втором и третьем чтениях, согласно которому дети мигрантов, не владеющие русским языком, не будут допускаться к обучению в школах. Кроме того, перед поступлением в учебные заведения будет проводиться проверка на законность пребывания этих детей в Российской Федерации. С первого апреля 2025 года в стране введут обязательное тестирование на знание русского языка для детей мигрантов, желающих обучаться в российских школах.

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Более 40% детей мигрантов в России испытывают трудности с освоением образовательных программ из-за недостаточного уровня владения русским языком. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.  «Уровень владения русским языком у более 40% детей мигрантов в РФ сейчас недостаточен для освоения образовательных программ», — отметил Медведев на совещании по проблемам миграции, его слова передает РИА Новости. Он подчеркнул, что это серьезная проблема, требующая немедленного решения. Медведев также указал на необходимость проработки вопросов, связанных с реализацией закона о тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед зачислением в школы. В частности, он поднял вопрос финансирования данных мероприятий, что позволит более эффективно интегрировать детей мигрантов в образовательную систему России. 11 декабря Госдума одобрила законопроект на втором и третьем чтениях, согласно которому дети мигрантов, не владеющие русским языком, не будут допускаться к обучению в школах. Кроме того, перед поступлением в учебные заведения будет проводиться проверка на законность пребывания этих детей в Российской Федерации. С первого апреля 2025 года в стране введут обязательное тестирование на знание русского языка для детей мигрантов, желающих обучаться в российских школах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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