В Перми взлетели цены на новогодние корпоративы

В Перми новогодние корпоративы подорожали на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам рестораторов, цены выросли на все
По словам рестораторов, цены выросли на все Фото:

В Перми в декабре 2024 года средний чек на празднование Нового года в кафе и ресторанах вырос на 20%. Об этом сообщили владельцы заведений.

«Стоимость праздничного стола из расчета на одного человека выросла на 20%. Подорожало все, в том числе поднялась зарплата сотрудникам заведений», — пишет «Текст» со ссылкой на управляющего баром «Совесть» Максима Минина.

Повышение цен на время праздников также подтвердил изданию владелец ресторана «Партизан» Евгений Юхневич. В его заведении средний чек в этом году составляет от четырех до шести тысяч рублей. Ресторатор Олег Ощепков отметил подорожание корпоративов на 10-15%. Но это если заказывать традиционные блюда, например, салат оливье с телятиной. Если добавить в блюдо краба или лосось, средний чек увеличится на 30-40%.

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В Перми в декабре 2024 года средний чек на празднование Нового года в кафе и ресторанах вырос на 20%. Об этом сообщили владельцы заведений. «Стоимость праздничного стола из расчета на одного человека выросла на 20%. Подорожало все, в том числе поднялась зарплата сотрудникам заведений», — пишет «Текст» со ссылкой на управляющего баром «Совесть» Максима Минина. Повышение цен на время праздников также подтвердил изданию владелец ресторана «Партизан» Евгений Юхневич. В его заведении средний чек в этом году составляет от четырех до шести тысяч рублей. Ресторатор Олег Ощепков отметил подорожание корпоративов на 10-15%. Но это если заказывать традиционные блюда, например, салат оливье с телятиной. Если добавить в блюдо краба или лосось, средний чек увеличится на 30-40%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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