В Перми взлетели цены на новогодние корпоративы

В Перми в декабре 2024 года средний чек на празднование Нового года в кафе и ресторанах вырос на 20%. Об этом сообщили владельцы заведений.
«Стоимость праздничного стола из расчета на одного человека выросла на 20%. Подорожало все, в том числе поднялась зарплата сотрудникам заведений», — пишет «Текст» со ссылкой на управляющего баром «Совесть» Максима Минина.
Повышение цен на время праздников также подтвердил изданию владелец ресторана «Партизан» Евгений Юхневич. В его заведении средний чек в этом году составляет от четырех до шести тысяч рублей. Ресторатор Олег Ощепков отметил подорожание корпоративов на 10-15%. Но это если заказывать традиционные блюда, например, салат оливье с телятиной. Если добавить в блюдо краба или лосось, средний чек увеличится на 30-40%.
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