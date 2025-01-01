01 января 2025

Десятки пожаров вспыхнули за сутки в Свердловской области

За последние сутки в Свердловской области сотрудники МЧС ликвидировали 23 пожара
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Спасатели вытащили из огня трех человек (архивное фото) Фото:

За последние сутки в Свердловской области специалисты МЧС успешно ликвидировали 23 пожара. В процессе тушения были спасены три человека.

По данным ведомства, основными факторами, спровоцировавшими возгорания, стали нарушение правил эксплуатации отопительных печей (22%), неосторожное обращение с огнем (44%) и короткое замыкание электрических сетей (22%). «Погибших и пострадавших нет», — говорится в официальном telegram-канале свердловского МЧС.

Среди наиболее значимых происшествий — пожар надворных построек, частной бани и кровли жилого дома в поселке Асбестовский, а также возгорание отходов лесопиления в Серове. В обоих случаях огонь был ликвидирован в течение часа. Кроме того, были зафиксированы пожары в селе Косулино Белоярского района, Асбесте, Березовском, поселке Кадниково и Екатеринбурге.

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За последние сутки в Свердловской области специалисты МЧС успешно ликвидировали 23 пожара. В процессе тушения были спасены три человека. По данным ведомства, основными факторами, спровоцировавшими возгорания, стали нарушение правил эксплуатации отопительных печей (22%), неосторожное обращение с огнем (44%) и короткое замыкание электрических сетей (22%). «Погибших и пострадавших нет», — говорится в официальном telegram-канале свердловского МЧС. Среди наиболее значимых происшествий — пожар надворных построек, частной бани и кровли жилого дома в поселке Асбестовский, а также возгорание отходов лесопиления в Серове. В обоих случаях огонь был ликвидирован в течение часа. Кроме того, были зафиксированы пожары в селе Косулино Белоярского района, Асбесте, Березовском, поселке Кадниково и Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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