Десятки пожаров вспыхнули за сутки в Свердловской области

За последние сутки в Свердловской области специалисты МЧС успешно ликвидировали 23 пожара. В процессе тушения были спасены три человека.
По данным ведомства, основными факторами, спровоцировавшими возгорания, стали нарушение правил эксплуатации отопительных печей (22%), неосторожное обращение с огнем (44%) и короткое замыкание электрических сетей (22%). «Погибших и пострадавших нет», — говорится в официальном telegram-канале свердловского МЧС.
Среди наиболее значимых происшествий — пожар надворных построек, частной бани и кровли жилого дома в поселке Асбестовский, а также возгорание отходов лесопиления в Серове. В обоих случаях огонь был ликвидирован в течение часа. Кроме того, были зафиксированы пожары в селе Косулино Белоярского района, Асбесте, Березовском, поселке Кадниково и Екатеринбурге.
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