Десятки пожаров вспыхнули за сутки в Свердловской области

За последние сутки в Свердловской области сотрудники МЧС ликвидировали 23 пожара

02 января 2025 в 10:21 Размер текста - 17 +

Спасатели вытащили из огня трех человек (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За последние сутки в Свердловской области специалисты МЧС успешно ликвидировали 23 пожара. В процессе тушения были спасены три человека. По данным ведомства, основными факторами, спровоцировавшими возгорания, стали нарушение правил эксплуатации отопительных печей (22%), неосторожное обращение с огнем (44%) и короткое замыкание электрических сетей (22%). «Погибших и пострадавших нет», — говорится в официальном telegram-канале свердловского МЧС. Среди наиболее значимых происшествий — пожар надворных построек, частной бани и кровли жилого дома в поселке Асбестовский, а также возгорание отходов лесопиления в Серове. В обоих случаях огонь был ликвидирован в течение часа. Кроме того, были зафиксированы пожары в селе Косулино Белоярского района, Асбесте, Березовском, поселке Кадниково и Екатеринбурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За последние сутки в Свердловской области специалисты МЧС успешно ликвидировали 23 пожара. В процессе тушения были спасены три человека. По данным ведомства, основными факторами, спровоцировавшими возгорания, стали нарушение правил эксплуатации отопительных печей (22%), неосторожное обращение с огнем (44%) и короткое замыкание электрических сетей (22%). «Погибших и пострадавших нет», — говорится в официальном telegram-канале свердловского МЧС. Среди наиболее значимых происшествий — пожар надворных построек, частной бани и кровли жилого дома в поселке Асбестовский, а также возгорание отходов лесопиления в Серове. В обоих случаях огонь был ликвидирован в течение часа. Кроме того, были зафиксированы пожары в селе Косулино Белоярского района, Асбесте, Березовском, поселке Кадниково и Екатеринбурге.