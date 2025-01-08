Невьянскую наклонную башню закроют на семь месяцев

На ремонт башни направили более 100 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Невьянскую наклонную башню закроют в феврале минимум на семь месяцев ради масштабных ремонтных работ, на которые из бюджета Свердловской области выделено 104 миллиона рублей. Последний раз здание ремонтировали 20 лет назад, рассказала гендиректор Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева.

«Ремонт затронет фактически всю башню и прилегающую территорию. Это, безусловно, реставрация фасада. Особенно он пострадал с наветренной стороны, с той, где расположен пруд. Будут также отреставрированы циферблаты часов, смонтирована новая архитектурная подсветка. Внутри проведут модернизацию системы энергоснабжения, включая отопление, будут серьезно обновлены элементы, связанные с безопасностью», — пояснила Морева «Областной газете», отметив, что отремонтированы также будут лестницы и тротуар.

Вместе с этим минкульт региона выделил деньги на обновление экспозиции башни. Не исключено, что для этого будут задействованы современные цифровые технологии.

Планы на ремонт были озвучены еще в марте 2024-го. На тот момент власти готовили документацию для реконструкции башни. Она была построена в 1721—1725 годах, ее высота — 57,5 метров. Здание является символом Невьянска — оно изображено на гербе города, упоминается в бонистике и нумизматике. Кроме того, башне посвящена серебряная монета Банка России 2007 года выпуска.