12 января 2025
11 января 2025

Клава Кока заявила о готовности к новым отношениям

© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока хочет найти партнера, который будет поддерживать ее
Клава Кока хочет найти партнера, который будет поддерживать ее Фото:

Певица Клава Кока (уроженка Екатеринбурга Клавдия Высокова) призналась, что готова к новым романтическим отношениям. По словам артистки, она больше не будет терпеть самовлюбленных мужчин.

«Сердечко свободно. Мужчины, звоните, пишите. Но, мужики, я уже не хочу за вас платить в ресторанах! Уже много заплатила. Нарциссы тоже в прошлом. И парни, которые хейтят меня за мою работу», — призналась певица в «Шоу Воли».

Клава Кока отметила, что для нее важно, чтобы партнер понимал ее чувство юмора и поддерживал в творческих успехах. Ранее артистка рассказывала, что бывший молодой человек Александр Поверин недостаточно заботился о ней и не хотел строить семью.

Клава Кока рассказала публично о расставании 22 октября, к тому моменту пара не встречалась уже полтора месяца. Поверин заявил, что не зол и не обижен на певицу. Знаменитость же тяжело переживала из-за прекращения отношений, ее даже поддерживали продюсер Пашу (Павел Курьянов) и блогер Юлия Гаврилина. Позже Клава выпустила альбом о расставании.

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Певица Клава Кока (уроженка Екатеринбурга Клавдия Высокова) призналась, что готова к новым романтическим отношениям. По словам артистки, она больше не будет терпеть самовлюбленных мужчин. «Сердечко свободно. Мужчины, звоните, пишите. Но, мужики, я уже не хочу за вас платить в ресторанах! Уже много заплатила. Нарциссы тоже в прошлом. И парни, которые хейтят меня за мою работу», — призналась певица в «Шоу Воли». Клава Кока отметила, что для нее важно, чтобы партнер понимал ее чувство юмора и поддерживал в творческих успехах. Ранее артистка рассказывала, что бывший молодой человек Александр Поверин недостаточно заботился о ней и не хотел строить семью. Клава Кока рассказала публично о расставании 22 октября, к тому моменту пара не встречалась уже полтора месяца. Поверин заявил, что не зол и не обижен на певицу. Знаменитость же тяжело переживала из-за прекращения отношений, ее даже поддерживали продюсер Пашу (Павел Курьянов) и блогер Юлия Гаврилина. Позже Клава выпустила альбом о расставании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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