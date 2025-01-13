Суд отказался выпускать из-под ареста экс-замминистра просвещения Грибова за хищение 54 млн рублей

Московский суд признал законным арест бывшего замминистра просвещения России Дениса Грибова. Его обвиняют в хищении 54 миллионов рублей. Об этом журналистам рассказали из зала суда. Сейчас Грибов находится под арестом.
«Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласил решение судья. Его слова передает РИА Новости. Защита Грибова апеллировала к тому, что арест их подзащитного был незаконным и необоснованным. Для него запрашивали меру пресечения, которая не предполагала бы арест под стражей.
Адвокат экс-замминистра Игорь Андрющенко также заявил, что следствие не предоставило доказательств того, что обвиняемый мог бы скрыться из-под домашнего ареста. До этого было известно, что Грибов уезжал в Беларусь. По мнению адвоката — по личным делам.
Грибова задержали в конце декабря 2024 года. Его подозревают в крупном хищении на сумму в 54 миллиона рублей. По версии следствия, обвиняемый собирал деньги с заключения контактов на стажировку для педагогов. В этот же день его отправили в СИЗО.
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