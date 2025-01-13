Суд отказался выпускать из-под ареста экс-замминистра просвещения Грибова за хищение 54 млн рублей

Мосгорсуд оставил экс-замминистра просвещения Грибова под арестом за хищения
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Суд оставил под арестом Дениса Грибова, которого обвиняют в крупных хищениях
Суд оставил под арестом Дениса Грибова, которого обвиняют в крупных хищениях Фото:

Московский суд признал законным арест бывшего замминистра просвещения России Дениса Грибова. Его обвиняют в хищении 54 миллионов рублей. Об этом журналистам рассказали из зала суда. Сейчас Грибов находится под арестом. 

«Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласил решение судья. Его слова передает РИА Новости. Защита Грибова апеллировала к тому, что арест их подзащитного был незаконным и необоснованным. Для него запрашивали меру пресечения, которая не предполагала бы арест под стражей.

Адвокат экс-замминистра Игорь Андрющенко также заявил, что следствие не предоставило доказательств того, что обвиняемый мог бы скрыться из-под домашнего ареста. До этого было известно, что Грибов уезжал в Беларусь. По мнению адвоката — по личным делам. 

Грибова задержали в конце декабря 2024 года. Его подозревают в крупном хищении на сумму в 54 миллиона рублей. По версии следствия, обвиняемый собирал деньги с заключения контактов на стажировку для педагогов. В этот же день его отправили в СИЗО

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Московский суд признал законным арест бывшего замминистра просвещения России Дениса Грибова. Его обвиняют в хищении 54 миллионов рублей. Об этом журналистам рассказали из зала суда. Сейчас Грибов находится под арестом.  «Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласил решение судья. Его слова передает РИА Новости. Защита Грибова апеллировала к тому, что арест их подзащитного был незаконным и необоснованным. Для него запрашивали меру пресечения, которая не предполагала бы арест под стражей. Адвокат экс-замминистра Игорь Андрющенко также заявил, что следствие не предоставило доказательств того, что обвиняемый мог бы скрыться из-под домашнего ареста. До этого было известно, что Грибов уезжал в Беларусь. По мнению адвоката — по личным делам.  Грибова задержали в конце декабря 2024 года. Его подозревают в крупном хищении на сумму в 54 миллиона рублей. По версии следствия, обвиняемый собирал деньги с заключения контактов на стажировку для педагогов. В этот же день его отправили в СИЗО. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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