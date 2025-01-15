В Березниках сократилось количество браков и снизилась рождаемость

За прошедший год в Березниках зарегистрировано 854 брака
В Березниках за год сократилось количество браков и снизилась рождаемость. Статистика городского отдела ЗАГС представлена на странице администрации Березников в соцсети «ВКонтакте».
«2024 год, рождаемость: 1067 детей (543 мальчика, 524 девочки)», — указано на странице мэрии в соцсети. По информации ЗАГС, в 2023 году в Березниках появилось на свет 1189 малышей.
В то же время в прошлом году брак зарегистрировали 854 пары, тогда как в 2023 году — 893. При этом в городе сократилось и количество разводов. Расторгли брак в 2024 году 624 пары (на 33 меньше, чем годом ранее).
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