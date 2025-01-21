Путин объяснил, почему сотрудничество РФ с Китаем выгодно всему миру

Путин: сотрудничество РФ и Китая создает более справедливый миропорядок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин заявил о прогрессировании отношений РФ и КНР по части создания многополярного мира
Путин заявил о прогрессировании отношений РФ и КНР по части создания многополярного мира Фото:

Российско-китайское сотрудничество создает более справедливый многополярный миропорядок. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. 

«[Мы] совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка. Ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом», — заявил Путин в ходе разговора с лидером КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. Информация размещена в telegram-канале Кремля.  

Российский лидер также подчеркнул, что РФ и Китай активно координируют свои действия не только двусторонне, но и на различных многосторонних форумах. Например, в ООН и ее Совете безопасности, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), G-20 и АТЭС. 

В ходе разговора с Си Цзиньпином Путин также подчеркнул, что диалог с лидером КНР в начале каждого года стал доброй традицией. Она позволяет планировать партнерство между двумя странами и подводить итоги. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российско-китайское сотрудничество создает более справедливый многополярный миропорядок. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.  «[Мы] совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка. Ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом», — заявил Путин в ходе разговора с лидером КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. Информация размещена в telegram-канале Кремля.   Российский лидер также подчеркнул, что РФ и Китай активно координируют свои действия не только двусторонне, но и на различных многосторонних форумах. Например, в ООН и ее Совете безопасности, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), G-20 и АТЭС.  В ходе разговора с Си Цзиньпином Путин также подчеркнул, что диалог с лидером КНР в начале каждого года стал доброй традицией. Она позволяет планировать партнерство между двумя странами и подводить итоги. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...