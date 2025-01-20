20 января 2025

Приговор в отношении бывшего пермского вице-премьера Лопаевой устоял в кассации

© Служба новостей «URA.RU»
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Седьмой кассационный суд Челябинска оставил приговор Елене Лопаевой в силе
Седьмой кассационный суд Челябинска оставил приговор Елене Лопаевой в силе Фото:

Приговор в отношении бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой оставлен без изменения. Жалобу адвоката Лопаевой на приговор экс-чиновнице рассматривал 17 января Седьмой кассационный суд общей юрисдикции города Челябинска.

«Приговор в части признания ее виновной и назначения наказания оставлен без изменений», — пишет Ъ-Прикамье. Properm уточняет, что Лопаевой засчитали за отбытие наказания срок, когда она находилась под запретом определенных действий. «Суд пересчитал срок, идущий в зачет исполнения наказания. Сейчас по практике кроме ареста засчитывается время, проведенное под запретом определенных действий», — пояснили Properm.ru в прокуратуре. При этом материалы уголовного дела направлены в Пермь на новое рассмотрение.

Лопаева была признана виновной по делу о присвоении свыше 67 млн рублей из средств фонда «Содействие XXI век». Суд приговорил ее к четырем годам колонии общего режима и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей. В январе этого года экс-чиновницу выпустили из колонии. Лопаева сможет находиться дома, пока ее сыну не исполнится 14 лет.

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Приговор в отношении бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой оставлен без изменения. Жалобу адвоката Лопаевой на приговор экс-чиновнице рассматривал 17 января Седьмой кассационный суд общей юрисдикции города Челябинска. «Приговор в части признания ее виновной и назначения наказания оставлен без изменений», — пишет Ъ-Прикамье. Properm уточняет, что Лопаевой засчитали за отбытие наказания срок, когда она находилась под запретом определенных действий. «Суд пересчитал срок, идущий в зачет исполнения наказания. Сейчас по практике кроме ареста засчитывается время, проведенное под запретом определенных действий», — пояснили Properm.ru в прокуратуре. При этом материалы уголовного дела направлены в Пермь на новое рассмотрение. Лопаева была признана виновной по делу о присвоении свыше 67 млн рублей из средств фонда «Содействие XXI век». Суд приговорил ее к четырем годам колонии общего режима и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей. В январе этого года экс-чиновницу выпустили из колонии. Лопаева сможет находиться дома, пока ее сыну не исполнится 14 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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