Приговор в отношении бывшего пермского вице-премьера Лопаевой устоял в кассации

Приговор в отношении бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой оставлен без изменения. Жалобу адвоката Лопаевой на приговор экс-чиновнице рассматривал 17 января Седьмой кассационный суд общей юрисдикции города Челябинска.
«Приговор в части признания ее виновной и назначения наказания оставлен без изменений», — пишет Ъ-Прикамье. Properm уточняет, что Лопаевой засчитали за отбытие наказания срок, когда она находилась под запретом определенных действий. «Суд пересчитал срок, идущий в зачет исполнения наказания. Сейчас по практике кроме ареста засчитывается время, проведенное под запретом определенных действий», — пояснили Properm.ru в прокуратуре. При этом материалы уголовного дела направлены в Пермь на новое рассмотрение.
Лопаева была признана виновной по делу о присвоении свыше 67 млн рублей из средств фонда «Содействие XXI век». Суд приговорил ее к четырем годам колонии общего режима и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей. В январе этого года экс-чиновницу выпустили из колонии. Лопаева сможет находиться дома, пока ее сыну не исполнится 14 лет.
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