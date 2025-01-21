Несовершеннолетних в Москве начали автоматически ставить на воинский учет

В Москве несовершеннолетние граждане, которые по достижении 17 лет должны встать на воинский учет согласно ФЗ о «Воинской обязанности», будут становиться на учет автоматически. Об этом рассказал журналистам военный комиссар города Максим Локтев.
«С 1 января по 31 марта молодые люди, которым в 2025 году должно исполниться 17 лет, будут получать SMS и уведомления в личном кабинете на mos.ru об автоматической первоначальной постановке на воинский учет. Такие же уведомления получат и их родители», — подчеркнул Локтев в разговоре с «Агентством городских новостей Москвы».
Он объяснил, что благодаря нововведениям, 17-летним подросткам теперь не нужно становиться самостоятельно на воинский учет, посещая военкомат. Локтев также уточнил, что получение уведомления не связано с назначением категории годности, изменением условий отсрочки от воинской обязанности или неотложным призывом в армию. По достижению 18 лет потенциальный призывник все равно должен будет посетить Единый пункт призыва для уточнения данных воинского учета.
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