Несовершеннолетних в Москве начали автоматически ставить на воинский учет

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Московских юношей будут автоматически ставить на воинский учет
Московских юношей будут автоматически ставить на воинский учет Фото:

В Москве несовершеннолетние граждане, которые по достижении 17 лет должны встать на воинский учет согласно ФЗ о «Воинской обязанности», будут становиться на учет автоматически. Об этом рассказал журналистам военный комиссар города Максим Локтев.

«С 1 января по 31 марта молодые люди, которым в 2025 году должно исполниться 17 лет, будут получать SMS и уведомления в личном кабинете на mos.ru об автоматической первоначальной постановке на воинский учет. Такие же уведомления получат и их родители», — подчеркнул Локтев в разговоре с «Агентством городских новостей Москвы». 

Он объяснил, что благодаря нововведениям, 17-летним подросткам теперь не нужно становиться самостоятельно на воинский учет, посещая военкомат. Локтев также уточнил, что получение уведомления не связано с назначением категории годности, изменением условий отсрочки от воинской обязанности или неотложным призывом в армию. По достижению 18 лет потенциальный призывник все равно должен будет посетить Единый пункт призыва для уточнения данных воинского учета.

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В Москве несовершеннолетние граждане, которые по достижении 17 лет должны встать на воинский учет согласно ФЗ о «Воинской обязанности», будут становиться на учет автоматически. Об этом рассказал журналистам военный комиссар города Максим Локтев. «С 1 января по 31 марта молодые люди, которым в 2025 году должно исполниться 17 лет, будут получать SMS и уведомления в личном кабинете на mos.ru об автоматической первоначальной постановке на воинский учет. Такие же уведомления получат и их родители», — подчеркнул Локтев в разговоре с «Агентством городских новостей Москвы».  Он объяснил, что благодаря нововведениям, 17-летним подросткам теперь не нужно становиться самостоятельно на воинский учет, посещая военкомат. Локтев также уточнил, что получение уведомления не связано с назначением категории годности, изменением условий отсрочки от воинской обязанности или неотложным призывом в армию. По достижению 18 лет потенциальный призывник все равно должен будет посетить Единый пункт призыва для уточнения данных воинского учета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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