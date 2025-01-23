Автонарушители-иностранцы попались в «Паутину» в Челябинской области

Сотрудники ГАИ в ходе сплошной проверки автомобилей на дороге «Челябинск-Троицк до границы с Республикой Казахстан» выявили нарушителей с иностранными госномерами. Нарушения удалось выявить с помощью аппаратно-программного комплекса «Паутина».
«На 145-м километре федеральной автодороги „Челябинск-Троицк до границы с Республикой Казахстан“ в ходе сплошных проверок группами нарядов ДПС Областного Полка Госавтоинспекции выявлено девять водителей, управляющих автомобилями с иностранными государственными регистрационными знаками. С помощью аппаратно-программного комплекса „Паутина“ вынесены постановления по нарушениям, зафиксированным средствами фото-видеофиксации», — сообщили в пресс-службе областного управления ГАИ.
Также все водители проверялись по базам Госавтоинспекции на наличие задолженности по оплате административных штрафов. В отношении девяти водителей автомобилей с иностранными госномерами вынесены административные материалы на сумму 16150 рублей.
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