Автонарушители-иностранцы попались в «Паутину» в Челябинской области

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ГАИ провела сплошную проверку
ГАИ провела сплошную проверку Фото:

Сотрудники ГАИ в ходе сплошной проверки автомобилей на дороге «Челябинск-Троицк до границы с Республикой Казахстан» выявили нарушителей с иностранными госномерами. Нарушения удалось выявить с помощью аппаратно-программного комплекса «Паутина».

«На 145-м километре федеральной автодороги „Челябинск-Троицк до границы с Республикой Казахстан“ в ходе сплошных проверок группами нарядов ДПС Областного Полка Госавтоинспекции выявлено девять водителей, управляющих автомобилями с иностранными государственными регистрационными знаками. С помощью аппаратно-программного комплекса „Паутина“ вынесены постановления по нарушениям, зафиксированным средствами фото-видеофиксации», — сообщили в пресс-службе областного управления ГАИ.

Также все водители проверялись по базам Госавтоинспекции на наличие задолженности по оплате административных штрафов. В отношении девяти водителей автомобилей с иностранными госномерами вынесены административные материалы на сумму 16150 рублей.

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Сотрудники ГАИ в ходе сплошной проверки автомобилей на дороге «Челябинск-Троицк до границы с Республикой Казахстан» выявили нарушителей с иностранными госномерами. Нарушения удалось выявить с помощью аппаратно-программного комплекса «Паутина». «На 145-м километре федеральной автодороги „Челябинск-Троицк до границы с Республикой Казахстан“ в ходе сплошных проверок группами нарядов ДПС Областного Полка Госавтоинспекции выявлено девять водителей, управляющих автомобилями с иностранными государственными регистрационными знаками. С помощью аппаратно-программного комплекса „Паутина“ вынесены постановления по нарушениям, зафиксированным средствами фото-видеофиксации», — сообщили в пресс-службе областного управления ГАИ. Также все водители проверялись по базам Госавтоинспекции на наличие задолженности по оплате административных штрафов. В отношении девяти водителей автомобилей с иностранными госномерами вынесены административные материалы на сумму 16150 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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