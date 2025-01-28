В Челябинской области нет эпидемии гриппа и ОРВИ

В Челябинской области ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) остается не эпидемической. Уровень заболевания по данным на 27 января на 33% ниже многолетнего, сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
«Ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Челябинской области остается не эпидемической. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже среднего многолетнего уровня на 33,4% (по данным на 27 января 2025 года)», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. При этом наблюдается рост случаев гриппа.
В Челябинской области заболеваемость гриппом и ОРВИ резко подскочила после новогодних праздников на неделе с 6 по 12 января, рассказали в пресс-службе челябинского Роспотребнадзора. Прирост составил 60%. На неделе с 13 по 19 января заболевших стало только на 37% больше, но резкий рост уровня заболеваемости был зафиксирован среди детей 7-14 лет.
С 24 января в Красноармейском районе учащихся двух школ перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ. А в Челябинской областной детской клинической больнице был введен масочный режим. Пациентов с признаками ОРВИ попросили, по возможности, переносить плановую госпитализацию.
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