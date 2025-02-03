03 февраля 2025

Politico: Путин и Трамп едины во мнении о Зеленском

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Путин и Трамп согласны с необходимостью отставки Владимира Зеленского
Путин и Трамп согласны с необходимостью отставки Владимира Зеленского Фото:

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп пришли к согласию о необходимости отставки Владимира Зеленского. Об этом заявил неназванный бывший украинский министр. 

«Соответствие позиций Вашингтона и Москвы по вопросу выборов вызывает беспокойство», — рассказал министр изданию Politico. Он считает это первым доказательством того, что Трамп и Путин сходятся во мнении о необходимости отставки Зеленского.

Власти США надеются, что на Украине до конца года пройдут президентские и парламентские выборы, особенно если Киев сможет договориться с Москвой о перемирии в ближайшие месяцы, напоминает RT. По словам Трампа в вопросе урегулирования конфликта России и Украины достигнут «большой прогресс», передает MK.RU. Трамп сделает все для лишения Зеленского поста президента, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, у Трампа личные счеты с украинским лидером.

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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп пришли к согласию о необходимости отставки Владимира Зеленского. Об этом заявил неназванный бывший украинский министр.  «Соответствие позиций Вашингтона и Москвы по вопросу выборов вызывает беспокойство», — рассказал министр изданию Politico. Он считает это первым доказательством того, что Трамп и Путин сходятся во мнении о необходимости отставки Зеленского. Власти США надеются, что на Украине до конца года пройдут президентские и парламентские выборы, особенно если Киев сможет договориться с Москвой о перемирии в ближайшие месяцы, напоминает RT. По словам Трампа в вопросе урегулирования конфликта России и Украины достигнут «большой прогресс», передает MK.RU. Трамп сделает все для лишения Зеленского поста президента, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, у Трампа личные счеты с украинским лидером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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