Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп пришли к согласию о необходимости отставки Владимира Зеленского. Об этом заявил неназванный бывший украинский министр.
«Соответствие позиций Вашингтона и Москвы по вопросу выборов вызывает беспокойство», — рассказал министр изданию Politico. Он считает это первым доказательством того, что Трамп и Путин сходятся во мнении о необходимости отставки Зеленского.
Власти США надеются, что на Украине до конца года пройдут президентские и парламентские выборы, особенно если Киев сможет договориться с Москвой о перемирии в ближайшие месяцы, напоминает RT. По словам Трампа в вопросе урегулирования конфликта России и Украины достигнут «большой прогресс», передает MK.RU. Трамп сделает все для лишения Зеленского поста президента, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, у Трампа личные счеты с украинским лидером.
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