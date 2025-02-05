Чтобы избежать изъятия участка, челябинское предприятие очищает его от зарослей

Челябинское предприятие занялось расчисткой земельного участка от зарослей и сорняков, чтобы не лишиться его. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, недвижимость находится в Увельском районе.
«Челябинское предприятие приступило к исполнению предписания Россельхознадзора и вводу в оборот 6,8 га земли в поселке Нагорном. Этот участок находился в долгосрочной аренде у компании. Земля длительное время не использовалась по назначению: зарастала сорной и древесно-кустарниковой растительностью», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
Арендатор участка, не дожидаясь наступления лета, приступил к активным действиям, используя малоснежную зиму. Предприятие занялось выкорчевыванием деревьев и кустарников. Весной компания планирует вспахать землю, чтобы выровнять рельеф и посеять сельскохозяйственные культуры.
В октябре 2024 года после внеплановой проверки против юридического лица возбудили административное дело из-за неиспользования земель сельхозназначения. Арендатору выдали предписание устранить нарушения и ввести угодья в экономический оборот до июня 2025 года. Это поможет избежать потери права пользования земельным участком.
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