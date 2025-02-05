05 февраля 2025

Чтобы избежать изъятия участка, челябинское предприятие очищает его от зарослей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чтобы не потерять землю, компания сделает поле пригодным для посевов
Чтобы не потерять землю, компания сделает поле пригодным для посевов Фото:

Челябинское предприятие занялось расчисткой земельного участка от зарослей и сорняков, чтобы не лишиться его. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, недвижимость находится в Увельском районе.

«Челябинское предприятие приступило к исполнению предписания Россельхознадзора и вводу в оборот 6,8 га земли в поселке Нагорном. Этот участок находился в долгосрочной аренде у компании. Земля длительное время не использовалась по назначению: зарастала сорной и древесно-кустарниковой растительностью», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

Арендатор участка, не дожидаясь наступления лета, приступил к активным действиям, используя малоснежную зиму. Предприятие занялось выкорчевыванием деревьев и кустарников. Весной компания планирует вспахать землю, чтобы выровнять рельеф и посеять сельскохозяйственные культуры.

В октябре 2024 года после внеплановой проверки против юридического лица возбудили административное дело из-за неиспользования земель сельхозназначения. Арендатору выдали предписание устранить нарушения и ввести угодья в экономический оборот до июня 2025 года. Это поможет избежать потери права пользования земельным участком.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинское предприятие занялось расчисткой земельного участка от зарослей и сорняков, чтобы не лишиться его. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, недвижимость находится в Увельском районе. «Челябинское предприятие приступило к исполнению предписания Россельхознадзора и вводу в оборот 6,8 га земли в поселке Нагорном. Этот участок находился в долгосрочной аренде у компании. Земля длительное время не использовалась по назначению: зарастала сорной и древесно-кустарниковой растительностью», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. Арендатор участка, не дожидаясь наступления лета, приступил к активным действиям, используя малоснежную зиму. Предприятие занялось выкорчевыванием деревьев и кустарников. Весной компания планирует вспахать землю, чтобы выровнять рельеф и посеять сельскохозяйственные культуры. В октябре 2024 года после внеплановой проверки против юридического лица возбудили административное дело из-за неиспользования земель сельхозназначения. Арендатору выдали предписание устранить нарушения и ввести угодья в экономический оборот до июня 2025 года. Это поможет избежать потери права пользования земельным участком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...