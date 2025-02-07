«Все вокруг подорожало»: свердловский фермер рассказал о проблемах в молочной индустрии

Одной из проблем в молочной индустрии стало подорожание лекарств для коров, топлива и других товаров, сложности возникают и на этапе реализации молока-сырья. Об этом URA.RU рассказал фермер Сергей, он поставляет молоко на некоторые заводы региона.
«Есть проблемы с реализацией продукции. Предприятия, с которыми сотрудничает мое хозяйство, платят не так уж много. Денег хватает, только чтобы закрыть кредиты и выплатить зарплаты сотрудникам. Невозможно провести модернизацию на те средства», — пожаловался Сергей.
Трудности есть также с кадрами среднего звена, не хватает трактористов, ветеринаров, технологов. По словам фермера, на рынке уже долгое время острая нехватка таких специалистов, а кроме того, усложняет работу повышение цен на необходимые для работы товары.
«Хорошо, что на производствах вовремя платят за сырье. Все вокруг подорожало: ветеринарное обслуживание, препараты для животных, корма, дизель», — отметил молочник. Четыре года назад Сергей, по его словам, мог продать одну тонну молока и купить достаточно дизельного топлива, теперь для этого нужно продать две тонны молока. Однако мужчина подчеркнул, что продолжит работать и поставлять молоко.
«Товары типа молока и другие продукты питания — социально значимые, неправильно повышать цены на них ежедневно. Поэтому подорожание происходит скачками», — поделился мнением руководитель центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров СОФПП Илья Джаваев.
Он отметил, что регионы могут бороться за лидерство. Какие-то предприятия первыми повышают цены на молоко, их примеру следуют другие. По мнению Джаваева, ситуация на рынке стабилизируется, когда инфляция начнет снижение, а между фермерами и производителями молочной продукции выстроится надежная и стабильная коммуникация.
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