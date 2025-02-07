В Екатеринбурге несколько пьяных подростков курила в автобусе №65 и разбила бутылкой стеклянную дверь, нанеся ущерба на 450 тысяч рублей. На них завели уголовное дело, для поисков привлекли полицию, сообщил неофициальный telegram-канал пресс-службы городской мэрии.
«Несколько малолетних ребят устроили пьяный дебош в автобусе. После того, как они начали курить прямо в салоне, кондуктор выпроводила их наружу. Но ребята и здесь решили показать себя с лучшей стороны — расколошматили бутылкой дверь автобуса», — говорится в сообщении.
В итоге был нанесен ущерб в 450 тысяч рублей почти новому автобусу, который, по разным данным, был произведен в 2023 или 2020 году. Пострадавшая сторона обратилась в полицию и просит подростков или их родителей обратиться по +7 912 698-72-66, если они не хотят стать частью уголовного дела.
Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается.
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