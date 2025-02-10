Инвалиду с онкологией не дали талон к врачу без диспансеризации в Магнитогорске

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Талон женщина смогла получить только пригрозив жалобой в минздрав Челябинской области
Талон женщина смогла получить только пригрозив жалобой в минздрав Челябинской области Фото:

В Магнитогорске Челябинской области инвалиду с онкологией в регистратуре отказались дать талон к терапевту без прохождения диспансеризации. Об этом рассказала сама пострадавшая.

«Нахожусь в шоке от посещения поликлиники на Советской, 219 (ГАУЗ „Городская больница №1 имени Г.И.Дробышева города Магнитогорска — прим. URA.RU). Почувствовав ухудшение в организме и боли, решила прийти на прием к терапевту. В регистратуре сказали, что, пока не пройдете диспансеризацию, талона вам не видать“, — написала женщина в группе „Черное&Белое Магнитогорск“ в социальной сети „ВКонтакте“.

Женщина попыталась объяснить, что только что прошла все обследования на подтверждение инвалидности из-за онкологии и флюорографию тоже делала недавно. Но в регистратуре ответили, что это приказ главврача. «Я пришла с болями к врачу, а мне теперь нужно повышать им статистику и сидеть в очереди», — говорит женщина.

Талон она смогла получить, только пригрозив жалобой в министерство здравоохранения Челябинской области. В самой поликлинике происходящее списали на недопонимание со стороны медперсонала. «Приносим извинения за недопонимание со стороны медицинского персонала учреждения. При возникновении любых спорных ситуаций обращайтесь к заведующему поликлиникой», — сообщила пресс-служба медучреждения.

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В Магнитогорске Челябинской области инвалиду с онкологией в регистратуре отказались дать талон к терапевту без прохождения диспансеризации. Об этом рассказала сама пострадавшая. «Нахожусь в шоке от посещения поликлиники на Советской, 219 (ГАУЗ „Городская больница №1 имени Г.И.Дробышева города Магнитогорска — прим. URA.RU). Почувствовав ухудшение в организме и боли, решила прийти на прием к терапевту. В регистратуре сказали, что, пока не пройдете диспансеризацию, талона вам не видать“, — написала женщина в группе „Черное&Белое Магнитогорск“ в социальной сети „ВКонтакте“. Женщина попыталась объяснить, что только что прошла все обследования на подтверждение инвалидности из-за онкологии и флюорографию тоже делала недавно. Но в регистратуре ответили, что это приказ главврача. «Я пришла с болями к врачу, а мне теперь нужно повышать им статистику и сидеть в очереди», — говорит женщина. Талон она смогла получить, только пригрозив жалобой в министерство здравоохранения Челябинской области. В самой поликлинике происходящее списали на недопонимание со стороны медперсонала. «Приносим извинения за недопонимание со стороны медицинского персонала учреждения. При возникновении любых спорных ситуаций обращайтесь к заведующему поликлиникой», — сообщила пресс-служба медучреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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