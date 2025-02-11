СПбГУВМ создаст в Ленобласти в два раза больше агроклассов

Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины (СПбГУВМ) анонсировал планы по значительному увеличению числа агроклассов в Ленинградской области. К концу 2025 года предполагается удвоение существующих площадок, что позволит охватить большее количество школьников и приблизить их к сельскохозяйственной профессии. Деталями поделился Максим Лебедев.
«В ближайшей перспективе мы планируем существенно расширить спектр направлений подготовки в агроклассах. В реализации проекта будут задействованы все кафедры университета. Наша ключевая задача — максимально эффективно использовать этот образовательный потенциал для предоставления школьникам более широкого выбора специализаций», — подчеркнул URA.ru заместитель начальника отдела довузовской подготовки и профориентации СПбГУВМ Максим Лебедев.
Основой для создания агроклассов служат соглашения между школами, университетом и местными агропромышленными предприятиями. Такое взаимодействие позволяет обеспечить учащихся не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками, которые они могут получить непосредственно на производстве. Например, в Кировском районе ученики будут обучаться в сотрудничестве с АО «Птицефабрика Северная». Программа агроклассов включает в себя около 40% практических занятий, что позволит школьникам лучше усвоить материал и подготовиться к будущей профессии. В скором времени в девяти школах, расположенных в Гатчинском, Кировском, Волховском и Кингисеппском районах, будут созданы новые образовательные площадки. По словам Максима Лебедева, к 2030 году планируется открытие 275 агроклассов.
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