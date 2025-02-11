В Соликамске власти определили стоимость похорон на 2025 год

В Соликамском муниципальном округе Пермского края с 1 февраля 2025 стоимость погребения года составит 10 441,7 рубля. Решение повысить стоимость похорон приняли власти муниципалитета.
«Утвердить прилагаемую стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, предоставляемых на территории Соликамского муниципального округа. Всего: 10 441,71 руб.» — говорится в документе, который размещен на сайте администрации Соликамского округа.
В указанную стоимость входят оформление документов, предоставление и доставка гроба и других предметов необходимых для погребения, перевозка тела (останков) умершего, захоронение. В 2024 году на погребение в муниципалитете власти выделяли 9 625,73 рублей.
Отделение соцфонда по Пермскому краю напоминает, что с 2025 года работодатель больше не должен платить пособие на погребение. Также вступили в силу изменения в процедуре выплаты соцпособия на погребение.
Теперь Фонд напрямую компенсирует гражданам расходы, понесенные на погребение, указывают в организации. Для этого достаточно предоставить в ОСФР по Прикамью соответствующее заявление, справка о смерти — исключается. Заявления принимаются в том числе через портал Госуслуги, а выплату пособия можно получить как на банковский счет так и наличными через отделение почтовой связи.
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