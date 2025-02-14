«Тотальное унижение»: в Киеве запаниковали из-за слов вице-президента США о Европе

В Киеве обеспокоились сокращением помощи от США после слов Вэнса о Европе
© Служба новостей «URA.RU»
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В Европе допустили начало войны с США после слов Вэнса
В Европе допустили начало войны с США после слов Вэнса Фото:

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов) назвал слова вице-президента США Джей ди Вэнса о слабой демократии в Европе «тотальным унижением». Об этом он написал в своих соцсетях. 

«Прям сейчас единственное, что можно сказать о выступлении Вэнса: тотальное унижение», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. По его словам, многие европейские политики были в шоке от слов американского вице-президента и даже посчитали это началом войны с США.

Депутат также высказал мнение о том, что новая администрация США под руководством Дональда Трампа видит Европу лишь как рынок для американских товаров, а также стремится минимизировать роль ЕС как самостоятельного игрока на мировой арене. По словам Гончаренко, Вэнс даже заявил о конце понятия «Запад», указывая на новую иерархию в международных отношениях.

Помимо этого, он также выразил обеспокоенность по поводу того, что такой подход может означать уменьшение поддержки Украины со стороны Запада в ее сложной ситуации. Он подчеркнул, что Евросоюзу предстоит самостоятельно решать проблемы Украины, и что никто, кроме самих украинцев, не поможет им в этом.

Ранее Вэнс раскритиковал политику Евросоюза на Мюнхенской конференции. В частности, он затронул отмену выборов в Румынии, назвав такой шаг «отходом от демократии». Он заявил, что голосование было отменено из-за «надуманных подозрений» со стороны спецслужб и давления из Европы, передает MK.RU.

* Алексей Гончаренко внесен в России в список террористов и экстремистов

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Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов) назвал слова вице-президента США Джей ди Вэнса о слабой демократии в Европе «тотальным унижением». Об этом он написал в своих соцсетях.  «Прям сейчас единственное, что можно сказать о выступлении Вэнса: тотальное унижение», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. По его словам, многие европейские политики были в шоке от слов американского вице-президента и даже посчитали это началом войны с США. Депутат также высказал мнение о том, что новая администрация США под руководством Дональда Трампа видит Европу лишь как рынок для американских товаров, а также стремится минимизировать роль ЕС как самостоятельного игрока на мировой арене. По словам Гончаренко, Вэнс даже заявил о конце понятия «Запад», указывая на новую иерархию в международных отношениях. Помимо этого, он также выразил обеспокоенность по поводу того, что такой подход может означать уменьшение поддержки Украины со стороны Запада в ее сложной ситуации. Он подчеркнул, что Евросоюзу предстоит самостоятельно решать проблемы Украины, и что никто, кроме самих украинцев, не поможет им в этом. Ранее Вэнс раскритиковал политику Евросоюза на Мюнхенской конференции. В частности, он затронул отмену выборов в Румынии, назвав такой шаг «отходом от демократии». Он заявил, что голосование было отменено из-за «надуманных подозрений» со стороны спецслужб и давления из Европы, передает MK.RU. * Алексей Гончаренко внесен в России в список террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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