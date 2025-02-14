Племянник Сергея Зверева погиб на СВО

Племянник известного российского стилиста и певца Сергея Зверева погиб на СВО. Шоумен рассказал, что вся семья единогласно поддерживала его решение об отправке в зону боевых действий.
«Полчаса назад написала сестра, что Андрюши больше нет. Случилось страшное» — с трудом сдерживая слезы, делится Зверев. Мы до сих пор не знаем, как это случилось», — добавил певец. Его слова приводит МК.RU.
Узнав о смерти племянника, Зверев немедленно отправился в храм, чтобы заказать панихиду и помолиться за упокой души погибшего солдата. «Страшное горе,» — говорит он, — «но мы всегда будем помнить его. Воины не умирают, они живут вечно.»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.