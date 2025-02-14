14 февраля 2025

Племянник Сергея Зверева погиб на СВО

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Сергей Зверев пошел в храм, узнав о смерти племянника
Сергей Зверев пошел в храм, узнав о смерти племянника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Племянник известного российского стилиста и певца Сергея Зверева погиб на СВО. Шоумен рассказал, что вся семья единогласно поддерживала его решение об отправке в зону боевых действий. 

«Полчаса назад написала сестра, что Андрюши больше нет. Случилось страшное» — с трудом сдерживая слезы, делится Зверев. Мы до сих пор не знаем, как это случилось», — добавил певец. Его слова приводит МК.RU.

Узнав о смерти племянника, Зверев немедленно отправился в храм, чтобы заказать панихиду и помолиться за упокой души погибшего солдата. «Страшное горе,» — говорит он, — «но мы всегда будем помнить его. Воины не умирают, они живут вечно.»

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Племянник известного российского стилиста и певца Сергея Зверева погиб на СВО. Шоумен рассказал, что вся семья единогласно поддерживала его решение об отправке в зону боевых действий.  «Полчаса назад написала сестра, что Андрюши больше нет. Случилось страшное» — с трудом сдерживая слезы, делится Зверев. Мы до сих пор не знаем, как это случилось», — добавил певец. Его слова приводит МК.RU. Узнав о смерти племянника, Зверев немедленно отправился в храм, чтобы заказать панихиду и помолиться за упокой души погибшего солдата. «Страшное горе,» — говорит он, — «но мы всегда будем помнить его. Воины не умирают, они живут вечно.»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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