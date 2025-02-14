14 февраля 2025

На трассе М-5 под Златоустом перекрыли движение из-за вспыхнувшей фуры

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Госавтоинспекция перекрыла трассу из-за горящего большегруза
Госавтоинспекция перекрыла трассу из-за горящего большегруза Фото:

В Челябинской области перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал» в районе Златоуста. Причиной стала горящая на проезжей части фура.

«На Уреньге горит. Фура что ли улетела в кювет. Движение перекрыли», — поделился очевидец в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск».

По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение на участке трассы около Златоуста затруднено. Образовалась пробка протяженностью около двух километров.

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В Челябинской области перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал» в районе Златоуста. Причиной стала горящая на проезжей части фура. «На Уреньге горит. Фура что ли улетела в кювет. Движение перекрыли», — поделился очевидец в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск». По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение на участке трассы около Златоуста затруднено. Образовалась пробка протяженностью около двух километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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