На трассе М-5 под Златоустом перекрыли движение из-за вспыхнувшей фуры

Госавтоинспекция перекрыла трассу из-за горящего большегруза
В Челябинской области перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал» в районе Златоуста. Причиной стала горящая на проезжей части фура.
«На Уреньге горит. Фура что ли улетела в кювет. Движение перекрыли», — поделился очевидец в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск».
По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение на участке трассы около Златоуста затруднено. Образовалась пробка протяженностью около двух километров.
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