16 февраля 2025

Дед, убивший внука-младенца в Екатеринбурге, избежит реального срока

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения деду-убийце Дмитрию Кучину. Екатеринбург , кучин дмитрий
Кучин страдает хроническим психическим расстройством Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша

Екатеринбуржец Дмитрий Кучин, обвиняемый в жестоком убийстве полуторамесячного внука, избежит реального срока. Его отправят на принудительное лечение, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Согласно заключению экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — пояснили в ведомстве. Материалы уголовного дела передали в Свердловский облсуд.

Трагедия случилась в ночь на 16 октября в двухэтажном доме на Инженерной, 15. По версии следствия, вернувшись домой, Кучин услышал громкий плач, схватил ребенка за ногу и стал бить головой о дверь. После жестокой расправы дед попытался убежать, но был пойман силовиками. Сейчас фигурант находится под стражей. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU.

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Екатеринбуржец Дмитрий Кучин, обвиняемый в жестоком убийстве полуторамесячного внука, избежит реального срока. Его отправят на принудительное лечение, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Согласно заключению экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — пояснили в ведомстве. Материалы уголовного дела передали в Свердловский облсуд. Трагедия случилась в ночь на 16 октября в двухэтажном доме на Инженерной, 15. По версии следствия, вернувшись домой, Кучин услышал громкий плач, схватил ребенка за ногу и стал бить головой о дверь. После жестокой расправы дед попытался убежать, но был пойман силовиками. Сейчас фигурант находится под стражей. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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