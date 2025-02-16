Дед, убивший внука-младенца в Екатеринбурге, избежит реального срока

17 февраля 2025 в 11:17 Размер текста - 17 +

Кучин страдает хроническим психическим расстройством Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша Екатеринбуржец Дмитрий Кучин, обвиняемый в жестоком убийстве полуторамесячного внука, избежит реального срока. Его отправят на принудительное лечение, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Согласно заключению экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — пояснили в ведомстве. Материалы уголовного дела передали в Свердловский облсуд. Трагедия случилась в ночь на 16 октября в двухэтажном доме на Инженерной, 15. По версии следствия, вернувшись домой, Кучин услышал громкий плач, схватил ребенка за ногу и стал бить головой о дверь. После жестокой расправы дед попытался убежать, но был пойман силовиками. Сейчас фигурант находится под стражей. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Дмитрий Кучин, обвиняемый в жестоком убийстве полуторамесячного внука, избежит реального срока. Его отправят на принудительное лечение, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Согласно заключению экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — пояснили в ведомстве. Материалы уголовного дела передали в Свердловский облсуд. Трагедия случилась в ночь на 16 октября в двухэтажном доме на Инженерной, 15. По версии следствия, вернувшись домой, Кучин услышал громкий плач, схватил ребенка за ногу и стал бить головой о дверь. После жестокой расправы дед попытался убежать, но был пойман силовиками. Сейчас фигурант находится под стражей. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU.