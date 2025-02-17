В Петербурге открылась иммерсивная выставка об СВО, созданная Соловьевым

В Музее политической истории России в Петербурге открылась выставка «За лентой», которая представляет собой мультимедийный проект, посвященный событиям специальной военной операции. Экспозиция включает в себя фотографии Рустама Вахидова, видеофрагменты от команды Владимира Соловьева, личные вещи бойцов, аудиозаписи интервью и трофейное оружие. Об этом сообщает ТАСС.
«Каждая фотография — это люди, воспоминания. <...> Я показываю людей на пике их героизма, а Рустам видит эту войну глазами большого художника. Здесь, в этих залах, атмосфера войны, герои живые и павшие», — рассказал Владимир Соловьев на презентации выставки, передает корреспондент ТАСС.
Основу экспозиции составляют 56 фотографий, 20 из которых впервые показаны публике. Все снимки выполнены на камеру мобильного телефона, что придает им особую непосредственность и реализм. Рустам Вахидов акцентирует внимание на изображениях военной техники, адаптированной под условия современной войны, что демонстрирует изменения в характере боевых действий. Экспозиция также включает личные предметы бойцов и аудиозаписи интервью, что позволяет посетителям глубже погрузиться в атмосферу событий и услышать рассказы участников напрямую.
Выставка «За лентой» открыта для широкой публики с 18 февраля 2025 года и продлится до конца мая. Организаторы планируют к юбилею Великой Победы провести масштабную реэкспозицию, что позволит еще большему числу посетителей ознакомиться с материалами.
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