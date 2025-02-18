Украинские беспилотники атаковали нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, что нанесло урон американским компаниям и лично президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, этот акт отчаяния главы Украины Владимира Зеленского является попыткой оказать давление на американскую политику.
«То есть удар по КТК — это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что атака на нефтяной консорциум может прекратить прокачку нефти, разбалансировать рынок и повысить цены на нефть, причинив значительный ущерб интересам США.
Дополнительно, Медведев указал на глубокое отчаяние Зеленского, вызванное текущей политической ситуацией. Он отметил, что данный инцидент должен показать Трампу и международному сообществу, что украинский лидер становится все более опасным и непредсказуемым актором на мировой арене.
Украинские беспилотники 17 февраля атаковали насосную станцию «Кропоткинская», перекачивающую нефть для американских и европейских компаний. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Зеленский, осознавая конец своей власти, активизировал террористические атаки. Станция «Кропоткинская» является ключевым узлом для транспортировки нефти по КТК, где более 40% нефти связано с США. Атака произошла 17 февраля, дроны несли взрывные устройства, но обошлось без жертв, передает «Царьград».
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