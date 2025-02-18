США намерены обсуждать вопрос сохранения за РФ освобожденных территорий

Соединенные Штаты готовы обсуждать вопрос сохранения за Россией территорий, освобожденных в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.
«Мы знаем, что будет обсуждаться вопрос о территории и гарантии безопасности. Это фундаментальные принципы, которые будут лежать в основе любой дискуссии», — рассказал Уолтц в ходе трансляции, которую вели американские телекомпании с брифинга после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Эр-Рияде.
Уолтц добавил, что вопросы новых территорий, которые стали частью РФ, следует обсуждать. Переговоры по ним будут сложными, отметил дипломат.
Ранее в Саудовской Аравии официально завершились переговоры по Украине с участием российских и американских делегатов. Они продлились 4,5 часа. Это первое мероприятия такого характера с марта 2022 года.
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