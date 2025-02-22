В Ростове-на-Дону произошел крупный пожар на складе макулатуры. Согласно данным от МЧС России, жертв и пострадавших на данный момент нет. Город покрыт густым черным дымом. Площадь пожара составила 1,8 тысячи квадратных метров. Что еще известно о мощном пожаре в городе — в материале URA.RU.
Что произошло на складе
Пожар произошел на улице Доватора, 148 утром 22 февраля. Загорелись поддоны. Зафиксировано частичное обрушение кровли здания, заявили в МЧС России. Площадь пожара ранее составляла 1,5 тысячи квадратных метров, позже она увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров. В тушении задействованы 13 единиц техники и 45 пожарных. Позже к операции подключился вертолет Ми-8, который сбрасывал тонны воды. На данный момент пожар локализован.
Заявления очевидцев и версии произошедшего
По словам очевидцев, около 8:26 по местному времени произошел характерный щелчок, за ним последовал густой черный дым и начался пожар. МЧС быстро отреагировало на сообщение о возгорании, но огонь уже активно распространялся, поглощая большие объемы макулатуры. Один из жителей близлежащего дома, Алексей, поделился: «Сначала подумал, что это туман, но, когда почувствовал жжение в глазах, понял — это пожар».
Среди предположений о причинах возгорания есть версия о коротком замыкании старой проводки, которая не менялась со времен дефицита бумаги. Также есть слухи, что местные подростки могли играть со спичками рядом со складом.
К середине дня густой серый туман окутал центральную часть Ростова, снижая видимость до нескольких метров от Театральной площади до района Западного. Автомобилисты, застряв в пробках, активно использовали сигналы, а пешеходы, прикрываясь шарфами, старались защититься от дыма.
Местные жители были шокированы происходящим. По их словам, город превратился в газовую камеру. В близлежащих школах учителя, охваченные паникой, звонили родителям с просьбой забрать детей, в то время как ученики с интересом наблюдали за пожаром через окна.
В соцсетях жители Ростова-на-Дону делились видеозаписями поднимающихся столбов дыма. Один из блогеров, несмотря на риск для здоровья, поднялся на крышу высотного здания и в прямом эфире восклицал: "Ростов утопает в дыму! Где помощь?"
Один из складских работников по имени Виктор утверждал, что видел подозрительного человека в капюшоне, который что-то бросил в здание склада и скрылся. Полиция пока не комментировала эти заявления, но среди горожан уже начали распространяться различные версии произошедшего: от поджога ради страховки до мести за старые обиды. Также в соцсетях люди писали, что это не просто пожар на складе, а чья-то замысловатая игра.
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